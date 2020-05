Hospital Sermesa en Bolonia entrega cinco muertos en menos de dos horas. Dos de ellos se enterraron de inmediato

A las 9:38 de la mañana de este jueves, una camioneta particular llega con un ataúd a la morgue del Hospital Servicios Médicos Especializados (Sermesa), en Bolonia. Los alrededores están acordonados, y un guarda de seguridad le indica a los hombres que el vehículo deberá ser parqueado frente a la entrada de la morgue, pero que ellos esperarán a metros de ahí, o sea, fuera del «perímetro».

Los cinco hombres que viajan en la camioneta se ubican a media cuadra de la entrada de la morgue. Ahí, guardando la distancia social, esperan a que sean llamados.

El reloj marcaba las 10:26 de la mañana cuando otra camioneta particular se arrima cargando un ataúd. La indicación es la misma. Los acompañantes deberán esperar fuera del perímetro y solo el conductor tiene «acceso» para parquear el vehículo cerca de la morgue. No había pasado diez minutos cuando una tercera camioneta se suma a la espera. Todos saben que quienes llegan a ese lugar, es porque algún familiar ha muerto por Covid-19, o al menos eso consideran, y aunque no cruzan palabras, basta saberlo por las miradas que intercambian entre sí.

«Vamos directo a enterrarlo. Ahora todo lo llaman Covid, él padecía de diabetes y lo trajeron al área contaminada del Covid, él se murió porque no lo atendieron bien», compartió un familiar de uno de los fallecidos.

La fuente indica que su tío, de 78 años, murió por neumonía atípica y trombosis pulmonar, pero la familia considera que ese diagnóstico es de Covid. Apenas duró dos días hospitalizados. El martes 19 de mayo fue ingresado al Hospital Vélez Paiz pero fue trasladado la noche de ese mismo día a Sermesa porque se estaba «complicando». El anciano murió a la medianoche de este miércoles.

«Hace tres años estuvo internado, al año recayó y ahorita otra vez, pero con su tratamiento lo manteníamos. Esta vez recayó con los mismos síntomas, se aflojaban sus canillas, se cansaba y siempre le daba neumonía, y en aquellos tiempos no había nada de coronavirus», explicó la fuente, quien cree que su tío murió porque no hubo la atención adecuada, descuidando su enfermedad crónica y tratándole solo por el Covid.

A las 10:52 y 11:18 de la mañana una camioneta y un vehículo de funeraria también llegan a retirar cuerpos. La cuadra del hospital se llena de familiares, quienes esperan darle el último adiós a sus parientes. Para protegerse del sol, las personas se pegan a la pared de uno de los edificios cercanos. Por momentos, el calor y la espera hacen cambiarle la semblanza de dolor por la de desesperación, pero su rostro vuelven a cambiar cuando son notificados de que es su turno de retirar el cuerpo.

Más entierros inmediatos

Casi a las 11:00 de la mañana el hospital se dispone a entregar los cuerpos. El retiro es más rápido que la espera: entre 10 a 15 minutos. Una vez entregado el cuerpo, los familiares se dirigen al cementerio. Así lo constató LA PRENSA en uno de los entierros inmediatos que se realizó en el cementerio General. No hubo tiempo para despedirse, solo lágrimas en silencio y con ciertos rostros de incredulidad a la situación.

Por su parte, los familiares del anciano de 78 años, después de una hora de espera, se suben a la camioneta para dirigirse al Crucero. Ahí, descansará los restos de su pariente, quien había pedido ser enterrado en su tierra natal.