«Me contagié en el Parlamento», dice diputado suplente del PLC que padece síntomas de Covid-19

Roger Reyes, exconcejal liberal de la Alcaldía de Managua y actual diputado suplente en la Asamblea Nacional, se encuentra delicado de salud y según él y su familia presenta todos los síntomas de Covid-19, sospechando que se haya contagiado en el Parlamento, donde ya falleció un trabajador del área de mantenimiento.

Reyes habló vía telefónica unos minutos con LA PRENSA, notándosele una voz cansada. Explicó que hace una semana se sintió mal y fue a pasar consulta médica en el hospital Militar, donde los médicos le dijeron que todo apuntaba que era Covid-19 pero le recomendaban que se fuera a casa, porque la situación en el hospital es crítica con la atención de casos sospechosos y confirmados.

«Me mandaron a la casa como que no tenía nada. Yo les reclamé y les dije que estaba ahí porque estoy enfermo y me dieron que igual me iba a la casa. Sigo con los problemas de respiración, no los he superado. Me siento cansado, no he tenido mejoría», confesó Reyes antes de finalizar la llamada que no podía seguir atendiendo.

Este medio de comunicación también conversó con su hijo Rolin Reyes, quien está a cargo de atenderlo en la situación actual y que critica la decisión de los médicos del Militar de mandarlo a casa pese a su delicado estado de salud.

“Mi papá está mal. Anoche le costaba mucho respirar, esta mañana ya mejoró un poco. Yo soy el que lo está atendiendo y para eso tomo todas las medidas: me pongo tapabocas y guantes. Él está aislado en un cuarto en el fondo de la casa”, manifestó Rolin vía telefónica.

Reyes fue concejal en la capital por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el periodo anterior, dirigido por Daysi Torres y actualmente es diputado suplente de Rosa Argentina Navarro, por el mismos partido liberal.

Walter Espinoza, diputado por el PLC, dijo que en la bancada están pendientes del estado de salud de Reyes y que la última vez que él lo vio fue hace dos semanas. «No lo vio mal la última vez. Él llega a la bancada y a cada rato toma café y donde más se mantiene es en la oficina de la diputada Rosa Argentina Navarro», sostuvo.