Cuatro brazos de hierro: 20 triunfos y 20 juegos completos al mismo tiempo

Con los dedos de las dos manos se pueden contar a los ganadores de 20 juegos en una temporada de nuestro beisbol. Y si agregamos que al mismo tiempo completaron 20 partidos, una mano es suficiente.

Los brillantes tiradores leoneses Epifanio Pérez, Julio Moya y Daniel Miranda, más el legendario carabinero matagalpino Porfirio Altamirano, son los únicos en conseguir una temporada de 20 victorias y 20 juegos completos al mismo tiempo.

Lea además: Dennis Martínez pudo haber ganado 280 juegos: los relevistas le echaron a perder 35

Porfirio infaltable

Porfirio fue el primero y en un alarde de eficacia en 1977 con Estelí, completó 20 de los 21 juegos que inició y además relevó en cinco encuentros. Su balance fue de 21-4 con un salvamento, prácticamente teniendo incidencia en todos los partidos que tuvo acción, excepto uno.

Ese año fue de fantasía para Porfirio, quien ganó la triple corona de picheo porque también fue líder en ponches (143) y efectividad (1.47), y además capturó la corona de los jonrones como bateador con 18.

Y para demostrar que no fue casualidad, en la siguiente temporada, la de 1978, Porfirio ganó 19 juegos, completo 14 y además pegó 16 cuadrangulares como bateador.

Moya implacable

Moya tuvo registro de 21-3 en 1983 y completó 20 de 24 partidos que inició. Era el tiro fijo de León y los ayudó a construir una dinastía.

La historia de que Moya le decía al mánager Noel Areas que no le quitara la pelota porque no había nadie mejor que él para salir de las dificultades o completar los partidos, tiene mucho de cierto, porque en 1982 y 1985 completó 47 de 52 juegos que inició, incluyendo 13 de 13 en 1984 y 5 de 5 en 1985, cuando se lesionó y no volvió a ser el mismo a los 29 años de edad y todavía mucho por ofrecer.

Epifanio incansable

El tercero en conseguir el 20-20 fue Epifanio Pérez con León en 1991, con balance de 20-6 y 21 juegos completos en 25 salidas como abridor.

El bate de aluminio comenzaba a hacer estragos, pero Epifanio permanecía inalterable con su dominio en el box y estuvo cerca de duplicar esta hazaña, porque un año atrás, en 1990, ganó 23 partidos y completó 19.

Eso habla de la calidad, durabilidad y consistencia de este tirador felino, que tiene el récord histórico de juegos completos de nuestro beisbol con 133.

Chévez casi

Un lanzador que se quedó a la orilla se un 20-20 fue Antonio Chévez, quien en su mágico año de 1973 tuvo 20-1 con 19 recorridos completos de 20 inicios. Y tan solo tenía 20 años de edad.

El cuarto miembro del club de tiradores de 20 victorias y 20 juegos completos en una temporada es Daniel Miranda, quien lo logró en 1995 con León, al coleccionar 20 éxitos y 21 completos. Es el último ganador de 20 de nuestro beisbol.

Un roble

Epifanio Pérez tiene el récord de juegos completos de nuestro beisbol con 133 y en un período de seis temporadas, de 1990 a 1995 tuvo un promedio de 17 recorridos completos por año.

En 20 temporadas en este siglo, Diego Sandino tiene la mayor marca de juegos completos con 14 y sumando la cifra de los líderes por año, no llegan a los 133 de Epifanio