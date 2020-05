Barcelona obligado a vender a sus estrellas por sus deudas y la crisis del coronavirus

El Barcelona ha venido sufriendo en su economía en este último lapso. A esto se suma la crisis sanitaria que atraviesa el mundo por el coronavirus y la cual ha generado la suspensión del deporte a nivel mundial. Como consecuencia de ello todos los equipos han sufrido pérdidas, unas más grandes que otras pero todos en general. El conjunto catalán no se ha excluido de esta situación y a excepción de Messi, Ter Stegen y De Jong, estarían dispuestos a incluir a cualquiera de sus estrellas en el próximo mercado de fichajes. Para varios de ellos ya suenan los nombres de los clubes interesados.

A pesar del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), acordado con la plantilla, que aceptó un 70 por ciento de deducción de salario, el Barsa a la fecha ya perdió alrededor de 65 millones de dólares debido a la suspensión, no sólo de partidos, sino de cualquier evento masivo. El club ingresa dicha cifra por su tienda oficial, vistas al museo o renta del Camp Nou para eventos. A esa cantidad se le suma los 16 millones que tampoco ingresarán debido a que las competiciones se terminarán a puertas cerradas, publica el diario MARCA.

Por si esto fuera poco, las primas de la primera plantilla por ganar uno de los dos títulos más importantes en la temporada, Liga o Champions, supera los 22 millones de dólares y aunque esta última cifra es la única que no ha perdido de su bolsa aún, puesto que no han sido campeones de ninguna de las competencias mencionadas, de obtener alguna, será posiblemente el título más agridulce en su historia. Por primera vez desde 2011, el club no podrá cumplir con sus presupuestos de ingresos y entrará en números rojos, un déficit que según el diario español no está permitido por los estatutos y obligan a subsanarlos en la siguiente temporada. La mejor vía es vender a algunas figuras.

El conjunto dirigido por Antonio Conte, Inter de Milán, mostró su interés por Arturo Vidal, gracias a la buena relación que hay entre el técnico y el chileno. Sin embargo el sudamericano también ha recibido ofertas de la MLS. Por otro lado los atacantes Osmane Dembélé y Philippe Coutinho paracen tener más de un pie afuera de conjunto blaugrana. El primero suena para el Arsenal y Manchester United y el brasileño podría irse a PSG como moneda de cambio por Neymar, Chelsea, Arsenal o Newcastle han mostrado interés también.

Antoine Griezmann, quien aterrizó a la ciudad condal apenas hace un año, podría también abandonar el cuadro culé y la Liga Española, puesto que Chelsea y PSG han hecho contactos con el campeón del mundo. Los centrocampistas Rakitic y Arthur también tienen grandes posibilidades de salir este verano, el croata podría regresar a Sevilla y el brasileño ha recibido ofertas de Juventus e Inter de Milán.

El nueve uruguayo, Luis Suárez ha perdido peso en la plantilla a pesar de ser el más cercano a Messi. Sus 33 años y el posible fichaje de Lautaro Martínez podrían ayudarle a salir del Barcelona rumbo a Estados Unidos. Nelson Semedo, el lateral derecho, se encuentra en negociación con la Juventus, después de que esta ofreciera al cuadro español a Pjanic y De Sciglio, más la suma de 25 millones de dólares. No queda duda que será un mercado bastante movido para el conjunto blaugrana.