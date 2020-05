Especialista en salud pública: «El Pomares debería suspenderse por tres meses»

El doctor José Antonio Delgado, experto en salud pública, se rasca la cabeza buscándole sentido a la decisión de la Comisión Nicaragüense de Beisbol Superior (CNBS) al decretar solo 15 días de suspensión del Campeonato de Primera División, el cual se detuvo por la muerte de Carlos Aranda y la negativa de muchos peloteros en seguir jugando. La fecha estipulada del retorno es el 5 de junio, sin embargo, para cuando se pretende reanudar el evento deportivo, la situación que habrá en el país en casos de Covid-19 será de dos a tres veces más aterradoras de lo que ya se está viviendo, según señaló el experto.

¿Son suficiente los 15 días que decretó la CNBS para evitar los contagios de Covid-19 en el beisbol tomando en cuenta las proyecciones de la pandemia?

Para nada. La situación estará peor. Según las proyecciones del último informe que se tenía, en Nicaragua se esperaba que en la segunda semana de mayo comenzara el asenso, esa multiplicación exponencial del Covid-19. En junio será un ascenso de casos dramático. Como no se toman medidas no se sabe con exactitud cómo evolucionará en uno o dos meses el virus. Jugar el 5 de junio será entre dos o veces más peligroso todavía que ahora.

¿Cuándo considera que sería una fecha adecuada de reanudarlo?

Basándome en la experiencia en otros países, en los cuales la situación sube y luego baja se recomienda esperar al menos tres meses siendo optimistas. En agosto podría volver en dependencia de las medidas que se tomen, si hay las condiciones adecuadas podría volver. Sin embargo, no hay medidas tomadas a nivel de estado. Además se le debería hacer pruebas a todos los jugadores, trabajadores de los estadios, anotadores y árbitros. Todo el que esté relacionado con el beisbol.

La comisión antes de la suspensión de 15 días había dicho que tomaría la temperatura como requisito para entrar a los estadios ¿Es eso suficiente?

El llamar a conglomerados ya es un error. Si llamo al partido de beisbol e invito a los fanáticos es que me estoy convirtiendo en un mecanismo de diseminación y de contagio de Covid-19. Si se continúa de esa manera en un mes al menos la mitad de los jugadores estarán contagiados.

¿Podrían haber más casos de Covid-19 en el San Fernando tomando en cuenta que tres de sus miembros salieron positivos (uno ya fallecido) y tuvieron contacto con el resto de peloteros?

De hecho Masaya es una de las ciudades por conteos paralelos de las más afectadas. Al ser de las más afectadas entonces el contagio de los peloteros es una secuencia lógica. El campeonato de beisbol lo permite y por las razones de juego no guardan la distancia de dos metros así que una persona contagiada le pasa el virus a otro, cada pelotero que tenga tos, fiebre y problemas para respirar es Covid-19 hasta que se demuestre lo contrario. Hay muchos peloteros que pueden andar asintomático y en 15 días se podría esperar más peloteros enfermos. Desde mi óptica todo el equipo del San Fernando debería estar en cuarentena.

Se dice que los jugadores por ser atletas son más resistentes al virus ¿Es eso verdad?

Aparentemente son atletas. No obstate, muchos de ellos fuman y toman licor, si practican deporte pero ingieren alcohol y fuman más bien se convierten en factores de riesgos. Si no toman alcohol, si no fuman y si duermen ocho horas diarias además de ser deportistas esa persona tendrá mejores herramientas para afrontar el virus. Sin embargo, aún así puede fallecer. El Covid-19 es nuevo y al entrar al organismo no se sabe cómo va a reaccionar. A unos le da afectación del pulmón, a otros en el corazón o sistema circulatorio. El buen estado de salud no es vacuna. La mejor vacuna es quedarte en casa y seguir todas las recomendaciones.