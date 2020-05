Cámara de Comercio de Nicaragua: si crisis fronteriza con Costa Rica se alarga, se verán afectados varios productos en el mercado

A pesar del rechazo que ha surgido por los controles que ha establecido Costa Rica en las fronteras, la medida no ha cambiado para Nicaragua, lo que a largo plazo podría afectar el abastecimiento de varios productos que vienen de esa nación. Hasta ayer las fronteras sur seguían bloqueadas, mientras Panamá logró un acuerdo con las autoridades costarricenses para reactivar el flujo de circulación de mercancías.

Según datos del primer trimestre de este año, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) de Costa Rica, esa nación le vendió a Nicaragua en productos 131.01 millones de dólares; Guatemala le facturó a ese país 148.60 millones de dólares; Panamá le compró en productos 131.09 millones de dólares; Honduras le pagó a Costa Rica por productos 98.42 millones de dólares; y El Salvador importó 93.29 millones de dólares en mercancías costarricenses.

Es decir que Nicaragua es el tercer mercado en Centroamérica donde Costa Rica dirige sus exportaciones en Centroamérica, lo que refleja el impacto que el bloqueo de fronteras puede tener para esa economía y en el abastecimiento de la región.

Las estadísticas oficiales de Procomer indican que de los 131.01 millones de dólares del primer trimestre del 2020, 37 millones de dólares fueron destinados para compra de alimentos.

Entre los productos alimenticios que Costa Rica más vendió a Nicaragua en los primeros tres meses del año están el aceite de palma, para lo cual se facturó 2.5 millones de dólares; aceite de soya con 1.3 millones; agua mineral y gaseada por tres millones; alimentos para animales por 2.8 millones; embutidos por 2.4 millones; jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas por 4.9 millones; productos de panadería fina por 3.4 millones; y salsas y preparaciones por 4.7 millones de dólares.

Medicinas y productos de limpieza

También Procomer indica que Nicaragua gastó en los primeros tres meses de este año 20 millones de dólares para productos químicos procedentes de Costa Rica, de los cuales 4.8 millones fueron destinados para medicamentos; 1.5 millones para jabones y preparaciones; 1.6 millones para insecticidas y fungicidas, y 1.2 millones para pinturas y barnices.

De hecho con la crisis sanitaria que se ha generado con la expansión del coronavirus, las compras de medicamentos y productos de limpieza han sido prioridad para los gobierno, sin embargo en Nicaragua se desconoce con exactitud cuánto se ha gastado al respecto.

Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN) manifestó que si este problema persiste a largo plazo podría haber una afectación en el mercado nacional, en cuanto a abastecimiento de algunos productos.

“Desabastecimiento en este momento no hay, yo me he comunicado con los súperes y están abastecidos de los productos que vienen de Costa Rica, claro que si esto no se resuelve, más adelante podría haber una afectación de ciertos productos, pero al final creo que los más afectados serían ellos”, sostuvo Hilleprandt.

En el primer trimestre del año Nicaragua también importó de Costa Rica barras de hierro y acero y productos laminados de hierro y acero.

Las cifras de Procomer indican que en el 2019 Nicaragua le compró a Costa Rica 479.67 millones de dólares en productos, lo que es un dato significativo dentro de la factura de importación del país. Hasta ahora el Banco Central local no ha revelado a cuánto ascendieron las importaciones en el 2019, pero en el 2018 sumaron 5,199.6 millones de dólares.

Lo que le vendemos a Costa Rica

Pero Costa Rica es un socio comercial importante para Nicaragua. Estadísticas del Centro de Trámite de Exportaciones (Cetrex) indican que en el primer cuatrimestre del 2020, Costa Rica compró a Nicaragua 73 productos, convirtiéndose en el tercer socio comercial del país, después de Estados Unidos y El Salvador.

“Nosotros exportamos de Costa Rica 2.5 millones de dólares por semana e importamos 8.8 millones de dólares por semana, son 479 millones de dólares que importamos y 132 millones de dólares que exportamos en el año, más o menos hay una balanza comercial a favor de Costa Rica de 347 millones de dólares por año”, explicó Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).

Pero aunque la balanza se incline a favor de Costa Rica, lo cierto es que este pesa dentro de la estructura de compradores de productos nicaragüenses, lo que muestra la importancia de que pronto se encuentre una solución al conflicto fronterizo, tal como lo hizo Panamá.

Panamá y Costa Rica llegan a un acuerdo

Este miércoles 20 de mayo, las autoridades gubernamentales de Costa Rica y Panamá acordaron implementar un plan piloto para autorizar el ingreso de transportistas a través de la frontera sur, bajo un protocolo sanitario y de seguridad.

La ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Dyalá Jiménez, informó que “Costa Rica y Panamá han llegado a un acuerdo binacional hoy (este miércoles), para plantear un plan piloto y avanzar con el flujo comercial entre ambos países y entre la región”.

El acuerdo consiste en permitir el ingreso de transportistas a Costa Rica, a través de la frontera sur. Estos dejarán la carga en almacenes fiscales que serán previamente definidos por el sector privado y autorizados por el sector público, y posteriormente regresarán a territorio panameño.

Este acuerdo busca descongestionar la fila que hay en Paso Canoas “y probar un mecanismo que garantice mayor control sanitario porque los transportistas ingresarán con una ruta definida y un control sanitario muy estricto, con un límite de plazo de estancia en el territorio nacional suficiente para dejar la carga, descansar y levantar la carga”, dijo Jiménez

La ruta segura deberá incorporar el uso de escoltas o dispositivos de trazabilidad de la unidad de transporte, elemento que aún se encuentra en desarrollo, se detalló en un comunicado.

La propuesta se presentó al resto de autoridades de Centroamérica y se continúa en un diálogo abierto con los demás países para que pueda ser implementada con más actores de la región.