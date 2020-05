Nastassja Bolívar nominada a los Premios Daytime Emmy 2020

La reina de Nuestra Belleza Latina 2011 y Miss Nicaragua 2013, Nastassja Bolívar, dice estar feliz por la nominación que consiguió en la edición número 47 de los premios Daytime Emmy 2020, la cual se realizará de forma virtual el viernes 26 de junio, debido a la alerta sanitaria a nivel mundial a causa del Covid-19.

La noticia la compartió a través de sus historias de Instagram:

«Estoy súper feliz es mi primera nominación a un Emmy, ya solo con la nominación soy una ganadora, por eso estoy feliz, dijo a LA PRENSA.

Bolívar está nominada por la transmisión especial en vivo del desfile de Acción de Gracias, el 93rd Annual Macy’s Thanksgiving Day de la cadena NBC, cual compite con Hate Among Us (Popstar TV), Sesame Street’s 50th Anniversary Celebration (HBO), This Old House: 40th Anniversary Special (PBS) y The Young and the Restless: Kristoff St. John Tribute (CBS).

Cuando e llamaron para este trabajo, que fue en noviembre para el Día de Acción de Gracias, no lo podía creer, me quedé en shock y más por trabajar con grandes talentos entre ellos mi mano derecha Cris Acosta. Así que espero que vengan muchas más nominaciones y me siento muy orgullosa de mí misma», expresó Bolívar.

Daytime Emmy son uno de los premios Emmy otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión y la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión premiará a lo mejor de la televisión estadounidense matutina, incluyendo a los programas infantiles.

Esta ceremonia será transmitida por la señal de CBS, la cual está nominada en 57 categorías, seguido por la plataforma streamig Amazon Prime Video con 55.