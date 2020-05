Cubanos varados en Nicaragua le temen al contagio y piden a su Embajada que los ayude a volver a su país

Más de 90 cubanos, que se encuentran varados en Nicaragua, piden al consulado en Managua disponer de un vuelo que los regrese a su país, puesto que ya no cuentan con recursos económicos y temen contagiarse del Covid-19 ante el mal manejo de la pandemia de parte del régimen de Daniel Ortega.

Un grupo de cubanos se presentó la mañana de este viernes a la Embajada de Cuba, ubicado en Las Colinas, para exponer las limitaciones que sufren desde inicios de abril, cuando tenían programado sus vuelos pero fueron cancelados para contener la propagación del virus. En el lugar se hizo presente la Policía, quien estuvo recogiendo los datos de los isleños.

Los afectados señalaron que el grupo de personas vino como turista en marzo, principalmente a realizar compras, por lo que ahora se encuentran sin dinero, sin alimentos y sin hospedaje. «La petición que estamos haciendo es un vuelo para Cuba. Estamos desde el 6 de abril en eso pero no nos han dado respuesta todavía, dicen que estaban en trámite con las aerolíneas pero estamos varados aquí», declaró un hombre, quien omitió su nombre por temor a represalias.

«Vinimos de compra pero yo no sabía que iba a quedar varada en esta pandemia. Mi vuelo era el 14 de abril y quiero irme para mi país. Ahorita no estamos en la calle porque gracias a Dios unos pastores nos recogieron pero ya no tenemos ni dinero, ni comida ni nada», refirió otra de las afectadas.

Vuelo no es rentable

Desde que a los cubanos le cancelaron sus vuelos en abril, ellos han estado visitando el consulado para que les ayuden a resolver su situación por medio de un «vuelo humanitario», sin embargo, funcionarios de la embajada le han expresado que las aerolíneas no disponen de vuelos, y que la venezolana Conviasa le expuso que «no era rentable» un vuelo que partiera con cubanos y regresar sin pasajeros.

A finales de marzo LA PRENSA confirmó que Conviasa canceló sus servicios hasta nuevo aviso y que solo se autorizaría la salida de cubanos hacia ese país.

Si no hay vuelo, que haya ayuda

Los cubanos manifestaron que si por ahora no hay vuelos que lo regresen a su país, que la Embajada los ayude con brindarles un techo y permanecer seguro mientras pase la pandemia. «Un techo, aunque no tengamos cama, que tenga paredes y donde al menos estemos resguardados por el riesgo de la pandemia. Por ejemplo, en mi cuadra (en su barrio) hubo una muerte y estamos con el temor, pero si al menos todos (los cubanos) estamos reunidos, nos estamos cuidando y apoyando entre nosotros mismos», expresó otro afectado.

Las personas enfatizaron que se sienten estresados por la situación de la pandemia en el país, pues consideran que no hay un sistema de salud capacitado para atender la emergencia. «Es terrible, estamos bastante estresados con esta situación porque nos preocupa la salud de nosotros, porque nosotros sí confiamos en el sistema de salud que tiene Cuba, pero no sabemos cómo funciona el de Nicaragua», dijo otro ciudadano de la isla.

«Nosotros sabemos que en nuestro país la medicina y la salud está funcionando en un cien por ciento, pero aquí nosotros no vemos nada de cien por ciento, por eso queremos regresarnos porque en medio de la pandemia, está funcionando la buena salud allá», señaló la mujer que vino solo por compras al país.

Cubanos con enfermedades crónicas

Dentro del grupo de más de 90 cubanos se encuentran personas con enfermedades crónicas, como asma, quienes son ayudados por nicaragüenses que se han solidarizados ante la difícil situación de los isleños. Los afectados se encuentran dispersos en toda Managua.

«Nos hemos encontrado con nicaragüenses que nos han ayudado en lo que han podido y gracias a eso hemos subsistido», dijo otro afectado.