Estados Unidos sanciona al jefe del Ejército de Nicaragua y al ministro de Hacienda

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este viernes al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Adolfo Acosta Montalvan, «por apoyar al corrupto régimen de Ortega».

«Las continuas violaciones del régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables», dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. «Estados Unidos apuntará a quienes apoyan el régimen de Ortega y perpetúan la opresión del pueblo nicaragüense».

El general Julio César Avilés inició su tercer mandato consecutivo al frente del Ejército de Nicaragua el pasado 21 de febrero.

El Tesoro de Estados Unidos lo señala de estar «alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar la inhabilitación y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018».

Además agrega que «los militares proporcionaron armas a los parapolicías que llevaron a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas».

En las protestas que iniciaron en abril de 2018, a las fuerzas parapoliciales que se dedicaron, junto a la Policía, a desmantelar los tranques y barricadas que los manifestantes habían construido para protestar en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se les vio portando armamento militar como lanzacohetes RPG-07, ametralladoras PKM, fusiles AK-47 y el Dragunov, M-16, entre otras.

El jefe del Ejército aseguró, en julio de 2019, que la institución que dirige no tiene base legal, ni estructura ni equipamiento para desarmar a los grupos parapoliciales. Agregó que “es a la Policía a la que le corresponde ejercer sus funciones de orden público y es ella la que en el marco de lo que tienen instituido en su ley, en la ley policial, de la forma que más conviene proceder en sus niveles de actuación».

Sobre Iván Acosta, Estados Unidos asegura que «ha seguido organizando un importante apoyo financiero al régimen de Ortega», como ministro de Hacienda y Crédito Público. «Amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos».

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó por medio de Twitter su satisfacción por las sanciones. «Hoy anunciamos nuevas sanciones contra el comandante del ejército nicaragüense Avilés, y el ministro de Finanzas, Acosta. Estados Unidos continuará responsabilizando a quienes abusen de #HumanRights y busquen silenciar las voces prodemocráticas en Nicaragua. La represión del régimen de Ortega no se mantendrá», escribió.

Today, we announced new sanctions on Nicaraguan Army Commander Aviles and Finance Minister Acosta. The U.S. will continue to hold accountable those who abuse #HumanRights and seek to silence pro-democracy voices in Nicaragua. The Ortega regime’s repression will not stand.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 22, 2020