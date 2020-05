¿Qué hace Román «Chocolatito» González en tiempos del Covid-19? Vende queso y crema

Román González regresó a tiempo a ser campeón mundial cuando destronó a Khalid Yafai. Todavía en febrero de este año se podía boxear. Semanas después la pandemia del Covid-19 golpeó al mundo de manera inesperada. Todas las veladas fueron canceladas y el futuro del boxeo se ve cada vez incierto. Chocolatito fue entrevistado por ESPN y aseguró que «estamos pasando una situación difícil» como país tras la ceguera e ineficacia gubernamental.

¿Qué hace Chocolatito durante la pandemia? Román no anduvo con rodeos: » Nos estamos cuidando, entrenando, corriendo en la mañana en la máquina, aquí está cerrado todo, estamos pasando por una situación difícil, pero tenemos fe en Dios que todo va a ir marchando bien. Estoy entrenando en la mañana y corriendo en la noche, me dediqué a vender queso, queso suave, cremita y me está yendo muy bien por el momento», le dijo al periodista de ESPN Salvador Rodríguez. Sería el segundo negocio que monta el boxeador, el primero fue una auto lavado, pero no tuvo la aceptación esperada.

Mucho se ha hablado de cuál pelea podría brindarle a Chocolatito el millón de dólares en ganancias como siempre lo ha buscado, y todo parecía que sería ante el japonés Naoya Inoue, campeón de las 118 libras. Sin embargo, el tetracampeón nicaragüense no quiere ni imaginarse estar encerrado en un mismo ring que el nipón: » El japonés es alguien a quien admiro, es un tipo que viene hacia adelante, fortísimo, ha demostrado calidad, condiciones. Es un rival peligroso, no es fácil, existió un momento que iba a pelear en 108 o 112 con él, pero en 118 la cosa está bien peluda, está fea la cosa», sentenció.

También González ratificó que su prioridad es el Gallo Estrada: «Todavía no me han confirmado nada, no hay nada todavía, están las pláticas, por mí yo peleo mañana, siempre y cuando a mí me paguen bien. Ustedes (los medios) deben ponerle pimienta a la sopa para que nosotros recibamos una buena bolsa, el boxeo pequeño da buen espectáculo. La gente lo que está pidiendo es la pelea del ‘Gallo’, o si no, hacer una defensa y luego el ‘Gallo’, si pierde el ‘Gallo’ (en su próxima pelea) no me interesa, lo más importante es pelear con el ‘Gallo’. Saludo al ‘Gallo’, es mi amigo, también está dispuesto a pelear conmigo, y ya sabe ‘Gallo’ a ponerse también las pilas usted”, expresó el nacido en La Esperanza.

Asimismo, Chocolatito indicó que aceptaría pelear a puertas cerradas: » Yo estoy dispuesto para lo que sea, este es el deporte que uno ama y de este deporte mantenemos a la familia, yo estoy dispuesto siempre y cuando me paguen como siempre que me han valorado, el señor Honda es el que manda”, puntualizó.