El coronavirus se sigue expandiendo en el mundo. Hasta este sábado, los casos ya suman más de cinco millones y la muertes superan las 330 mil. Este es un reporte minuto a minuto del avance de la enfermedad a nivel mundial este sábado 23 de mayo.

Nueva York registra 84 muertes en 24 horas. Andrew Cuomo, el gobernador de la ciudad estadounidense más afectada por el Covid-19, informó este sábado que durante el viernes murieron 84 personas por la enfermedad. El número de fallecidos bajó a menos de cien por primera vez desde finales de marzo, dijo el funcionario.

We lost 84 New Yorkers to COVID-19 yesterday. By any normal standard this is a hideous number. But we are thankful this number has fallen below 100 for the first time since late March.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 23, 2020