Familia asegura que hombre murió por Covid-19 y el hospital les entregó un cuerpo equivocado

Familiares de un hombre de 51 años de edad con las iniciales A.A.S.S y que aseguran falleció a causa de Covid-19 denunciaron al hospital Bautista de confundir su cuerpo e intentar entregarles otro, por lo que se rehusaron a recibirlo y suspendieron el entierro que estaba previsto para la mañana de este viernes en el cementerio La puerta del cielo, conocido como Milagro de Dios.

Claudia López, prima del fallecido, aseguró que su pariente padecía de diabetes e hipertensión, murió el jueves y fue hasta la mañana de este viernes que se lo entregarían pero «hoy (viernes) que tocaba ir a sacar el cuerpo no era él, era el de otra persona».

«Como familia pedimos verlo aunque sea de largo pero nos dijeron que no, que la caja era sellada y que no era la que nosotros íbamos a llevar. Le preguntamos a los muchachos de la funeraria si lo habían visto y nos dieron las características de una persona que no es él, parece que a él lo entregaron ayer (jueves) a otra familia. Le preguntamos al hospital y nos dijeron que si queríamos era la caja sellada y si no pues no y no dieron más la cara, nadie quiso salir», sostuvo López.

Ante este señalamiento, LA PRENSA buscó a autoridades del centro hospitalario para tener su versión y fue el epidemiólogo Jorge Navarrete quien explicó que el cadáver en ningún momento había salido del cuarto de la morgue y afirmó que su denuncia es porque no permitirán que se abra el ataúd. «Ellos quieren que abramos el ataúd y el ataúd no se abre, eso está fuera del protocolo (…) no podemos exponer al personal a que se contamine», argumentó.

Causas de la defunción

Los familiares comentaron a este medio de comunicación que su pariente estuvo internado en el Bautista durante nueve días y que al desmejorar su estado de salud conforme pasaban los días se tuvo que intubar. También que pese a aparecer en la constancia de defunción que las causas de su muerte fue por insuficiencia respiratoria aguda, neumonía típica grave y diabetes, que realmente falleció por Covid-19 porque en dos ocasiones se le hizo la prueba y ambas dieron positivo.

Policía les cierra las puertas

Otra fuente familiar expuso que al no ser atendidos por alguna autoridad del hospital, al esperar todo el día, que recurrieron a la estación policial del Distrito Uno, ubicada en el Gancho de Caminos, pero que les dijeron que no se encargan de ese tipo de denuncias «que no están autorizados», que debían hacerlo ante las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa).

Al alzar la voz varios miembros de la familia por la desaparición del cuerpo, según el relato de uno de ellos, es que luego le informaron a uno de los empleados de la funeraria contratada que lo habían encontrado, pero las dudas ya estaba en ellos y por eso exigieron que por lo menos le tomaran una fotografía para constatar que es él. «A mí me estaban diciendo que yo les firmara un documento que ese era, sin antes yo cerciorarme».