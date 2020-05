El excampeón mundial «Tik Toker» que busca regresar al trono

El Látigo estaba aburrido en su habitación. Navegaba por Facebook. Miraba como sus amigos subían videos chistosos y eso le llamó la atención. Preguntó cómo hacerlo y recibió una ligera explicación. «No me da pena porque de pequeño me enseñaron que pena solo para robar», indica el excampeón mundial Crístofer González. En total ha publicado 134 videos en su cuenta de Tik Tok. Un día puede salir tosiendo y de fondo la música de los africanos que bailan en el ataúd antes del entierro; en otro enseña francés e imita diferentes personajes.

Así ha sobrellevado el Látigo la cuarentena en Miami, ciudad en la cual estaba previsto pelear en marzo cuando se empezaron a cancelar los vuelos y cerrar las fronteras de todo el mundo. «Tengo cinco meses acá. He pasado con un tío y unos primos. Lo único de entrenamiento que hice en ese periodo era salir a correr. Recuerdo que el día que iba a pelear cuando era mediodía se canceló la velada. Dolió un poco porque ya había marcado el peso y todos saben lo duro que es para todos los boxeadores esa batalla», relata González.

El nuevo Látigo

González ha cambiado. Le tocó hacerlo de golpe por las malas decisiones y erróneas compañías. Y es que de repente pasó de no tener nada a tener lo que siempre quiso: dinero, reconocimiento, casa, carro y un campeonato mundial. «Era de esperarse que cuando perdiera toda esa gente que me buscó se alejara. Ahora veo a mi hijo y no quiero que le haga falta nada, ni un par de zapatos como me sucedió a mí y en medio de las limitaciones mi mamá siempre buscaba como sacarnos adelante. Es curioso que cuando no tenes ni un peso y no sos nadie, nadie te ayuda, pero cuando tenés dinero y sos conocido la gente te da, aún si no lo necesitás. Aprendí así, gasté más de lo que debía en cosas sin sentido, gasté parte de mi dinero a lo tonto, pero se me puede ir un pies en el charco, pero ya dos no», reflexiona González.

El Látigo tiene demasiado claro su enfoque ahora que ha regresado al gimnasio con el Moro Fernández, entrenador cubano. Su meta es hacer dos peleas y luego ir por el cetro mundial. No busca caminos cortos ni atajos. Si hay que enfrentar a lo mejor de esa categoría está dispuesto. «Si vamos buscando lo cómodo sería el sudafricano o el título vacante de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pero no se trata de eso. Estamos listo hasta para una revancha con Julio César Martínez. A veces me imagino estar en una velada por ejemplo en la estelar Román González contra el Gallo Estrada y yo en la revancha frente a Martínez, sería espectacular», confiesa.

Estando lejos de casas extraña a su hijo de un poco más de un año y a su esposa Cindy Toruño. No obstante, está consciente que sin sacrificio no hay gloria. «Ellos me entienden. He comprendido que si no me exprimo en los entrenamiento y no entrego lo mejor de mí las cosas pueden ir mal. Ahora a mis 25 años veo todo diferente. Es una lástima que me sucediera ya no siendo campeón, pero estoy seguro que volveré a coronarme», apuntó un Látigo decidido.