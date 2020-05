Fallece de un infarto el matancero Carlos Guadamuz, mejor conocido como “Papum”

Con las arrugas a flor de piel, pero con el corazón veinteañero don Carlos Guadamuz Obando mejor conocido como “Papúm” — disfrutó sus últimos años al ritmo de contagiosos temas como el Mambo de Lupita, El Boticario, El Yerberito y el pegajoso cha cha cha.

Este sábado, a las 8:00 a.m. su espíritu alegre y dichachero se apagó, al fallecer de un infarto, según confirmó Henry, uno de sus hijos.

Marina Antonieta Moncada, compañera de baile de don Carlos y quien era director de Danza Gran Impacto Matancero, el cual nació hace 18 años en La Casa del Obrero, también confirmó la triste noticia.

Lea además: Cantantes cristianos Manny Montes y el «Evangélico» graban video del tema «Desintoxicao» junto a nicaragüenses

“La última vez que bailamos fue hace como dos meses, en el Salvador Allende, ya no estábamos bailando por la misma situación del virus”, comentó Moncada, quien dice que eran amigos de antaño y compañeros en la farándula.

“Tenía 20 años de conocerlo y 18 de bailar juntos con el grupo, lo vamos a recordar como un gran amigo, un gran compañero, siempre fue fiel con nosotros y nosotros con él, nunca lo dejamos, bailamos por donde quiera, en el teatro, en ferias, actividades de adultos mayores, apoyábamos los hospitales”, añadió.

Entre el baile y tapizando

Desde los 7 años aprendió a bailar y a los 9 comenzó a trabajar en el mundo de la tapicería, y hasta hace unos meses continuaba ejerciendo sus dos pasiones.

“Tuve una operación en la vejiga urinaria, al año y tres meses me caí de la bicicleta y se me quebró la parte de la pelvis y la cadera, me movía en sillas de rueda y ahora ando con un bastón, pero yo sigo bailando, gracias a mi Dios y a la virgen”, dijo don Carlos en una entrevista al diario HOY realizada hace cinco años.

Puede interesarle: Estos son los actores que quedaron fuera de las próximas dos temporadas de la serie Élite

Con su grupo Danza Gran Impacto Matancero, compuesto por siete parejas de señores de la tercera edad, animaban actividades en algunas empresas y se presentaban por las mañanas en la revista matutina de Canal 12, donde tenían un espacio.

“Comenzamos a bailar en la Casa del Obrero con Alfredo Martínez (q.e.p.d.) y después nos pasamos al Ateneo, a donde asistimos todos los domingos a bailar”, dijo Guadamuz Obando para entonces, que junto a su agrupación promovían la música de la Sonora Matancera de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, bailando desde cha cha cha, mambo hasta rock and roll.

Intentamos hablar con su esposa Lilliam Osorno, pero por el duro momento que están pasando, solicitaron que los llamáramos en otro momento.

Lea también: Nastassja Bolívar nominada a los Premios Daytime Emmy 2020