Harry Potter: las revelaciones de J.K. Rowling sobre el origen de la saga que sorprendieron a sus fanáticos

Como sabe todo fanático de Harry Potter, en el mundo de dragones y «quidditch» de Hogwarts casi nada es lo que parece.

Y en el mundo real, lo que muchos dan por hecho sobre la saga de J.K. Rowling tampoco lo es.

Por ejemplo, desde hace décadas, Edimburgo, la bellísima capital de Escocia, se ha vuelto centro de peregrinaje para miles de personas que crecieron con los encantos del joven mago de la cicatriz de rayo.

Allí, incluso, un célebre café, el Elephant House, presume de ser el lugar donde Rowling comenzó a poner en papel y tinta las aventuras de la escuela de hechicería.

Sin embargo, en una revelación que ha causado una amplia repercusión entre los seguidores de las novelas, Rowling reveló el jueves que Edimburgo no fue realmente el lugar donde tuvo su origen Harry Potter.

«Los primeros ladrillos de Hogwarts fueron colocados en un piso en Clapham Junction (Londres)», reveló la autora tras la pregunta de un usuario sobre si el café de Edimburgo había sido el lugar donde comenzó todo.

Rowling explicó que cuando empezó a escribir la novela estaba alquilando una habitación en un piso sobre lo que entonces era una tienda de artículos deportivos.

For instance, I never visited this bookshop in Oporto. Never even knew of its existence! It’s beautiful and I wish I *had* visited it, but it has nothing to do with Hogwarts! pic.twitter.com/f83rxBeeyY

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020