Juan Caldera reconoce que vio morir en Sermesa a pacientes con Covid-19 al ser intubados 

«Yo pude sentir la muerte tras haberme contagiado del coronavirus», dice Juan Caldera, conocido como “el rey de los pollos del Mercado Oriental”, después de dos semanas de estar hospitalizado por dar positivo a este virus.

Caldera sigue hospitalizado en Sermesa Bolonia, en un área donde solo hay “enfermos del virus” y no sabe cuándo le darán de alta, pues sigue conectado al oxígeno, dijo a través de unos mensajes por WhatsApp agregando que está agradecido con Dios por haber salido de peligro y haberle dado “una nueva oportunidad”, después de sentir que agonizaba conectado a un respirador.

Lea también: Ortega infla cifras de muertes por neumonía y esconde casos de Covid-19

Pero esa nueva oportunidad no fue para todos los pacientes de Sermesa, pues según una publicación en su Facebook, él estando en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) vio morir pacientes con coronavirus al momento de ser intubados. «Estuve en UCI pero gracias a Dios no fui intubado», expresa Caldera, quien tiene más de 15 días de no poder ver a sus familiares.

Estas afirmaciones de “el rey de los pollos del Mercado Oriental” desmiente las declaraciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han dicho que la situación en los hospitales del país es normal, y que hasta la fecha solo se reporta 17 muertos a causa de esta pandemia, así como 279 casos positivos en el país, de los cuales se han recuperado 199, anunció el Minsa el martes pasado, siento esta información cierta estas personas tuvieron que haberse enfermado en abril y a inicios de mayo. La entidad, sin embargo, contaba para entonces menos de 25 casos.

Puede interesarle: Cifra de pacientes recuperados devela que el Minsa ha ocultado casos de Covid-19 en Nicaragua

Y es que para inicios de mayo, exactamente el 5, fue que Caldera empezó a sentir calenturas, pero pensó que era “dengue”. Sin embargo, las fiebres fueron aumentando y al pasar los días se le sumaron otros síntomas como fuertes dolores en los huesos, cansancio y dificultad para respirar, por lo que decidió acudir al Hospital Militar, de donde lo trasladaron hacia Sermesa.

El comerciante dijo “no saber” cómo o dónde pudo haberse contagiado, pero aceptó que “no se protegió” como debía por lo que tuvo que “pagar un alto costo”. Sin embargo, informó que sus negocios de venta de pollo Caldera y de pollo asado “están operando normalmente”, pero aclaró que están siendo estrictos con las medidas de seguridad desde que se anunció el primer caso de Covid-19 en el país. Su negocio principal está en el mercado Oriental, considerado uno de los focos más grandes de contagio de coronavirus en el país.

Lea además: “Si va a perder el año escolar que lo pierda”, la realidad de miles de niños nicas frente al COVID-19

Hasta el momento el régimen de Daniel Ortega no ha decretado ningún tipo de cuarentena en el país, al contrario siguen promoviendo eventos masivos exponiendo a los nicaragüense a contagiarse del virus, ese que según Juan Caladera sentía que lo mataba. “Me atendieron de emergencia por el virus, el cual yo sentía que me mataba y luego fui trasladado aquí a Sermesa Bolonia. Mi estado de salud era asfixiante de muerte, pero gracias a Dios hoy doy testimonio de vida”, detalló Caldera.

Lea también: Ortega infla cifras de muertes por neumonía y esconde casos de Covid-19

El comerciante es diabético e hipertenso y asegura que sobrevivir al Covid-19 para él es un milagro. No obstante, aprovechó para agradecer la labor de todos los médicos y enfermeras “que lo han dado todo para ayudarme a vivir”, en medio de la escasez que sufren de equipos médicos para protegerse adecuadamente del contagio.

Afortunadamente, según Cadera, sus parientes “están bien” y al hacerles la prueba de Covid-19 dieron “negativo”, prueba que ha sido negada por el Minsa a muchos familiares de pacientes con coronavirus o que simplemente nunca llegan los resultados, tal es el caso de una señora de 62 años que se le realizaron la prueba del hisopado en el Vivian Pellas, el 11 de mayo, la mandaron al Conchita Palacios, y que 13 días después sigue sin llegar el resultado.

Lea además: Lo que trae el Covid-19 en Nicaragua: de lo leve a lo peor y los tratamientos que se están aplicando a los enfermos

Por ahora Juan Caldera no sabe cuándo podrá salir del hospital, pero agradece a Dios a quien dará «testimonio de vida de aquí en adelante con amor, alegría y mucha fe».