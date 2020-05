El coronavirus se sigue expandiendo en el mundo. Hasta este domingo, los casos ya suman más de cinco millones y la muertes superan las 600 mil. Ya se han recuperado más de dos millones de personas.

Este es un minuto a minuto del avance de la pandemia a nivel mundial este domingo 24 de mayo.

Jefe del gobierno español cree que muchas comunidades saldrán del estado de alarma en días. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo este domingo (24.05.2020) a los presidentes autonómicos que «si nada se tuerce», muchas comunidades estarán fuera del estado de alarma «en los próximos días» y la totalidad del país recuperará la movilidad a finales de junio o principios de julio. Sánchez realizó las declaraciones en la videoconferencia que mantiene con las autoridades locales, en el que aborda como tema principal la recuperación del turismo y el proceso de desescalada.

Un cargamento para el personal médico. El Ministro de Salud de El Salvador, Fran Alabi, dijo que «vamos a garantizar que nuestro personal de primera línea tenga todo el equipo necesario en esta pandemia. Es una alegría poder recibir todos estos insumos», en referencia aun cargamento consistió en mascarillas KN95, quirúrgicas y trajes de bioseguridad.

NYTimes homenajea a los muertos por coronavirus en Estados Unidos. A medida que Estados Unidos se acerca a las 100.000 muertes por coronavirus, The New York Times decidió dedicar su portada de la edición impresa de este domingo (24.05.2020) a rendir homenaje a 1.000 de los fallecidos con un obituario de una línea para cada uno. «Las 1.000 personas reflejan solo el uno por ciento del total. Ninguno era un simple número», escribió el periódico en una breve introducción en la portada, en la que no hay ninguna fotografía, solo texto.

«Lila A. Fenwick, 87, Nueva York, primera mujer negra en graduarse en la Facultad de Derecho de Harvard» y fotografías de todo tipo de personajes aparecieron en las páginas del diario. «Quería algo que la gente recordara en 100 años para comprender el coste de lo que estamos viviendo» dijo Marc Lacey, editor nacional del periódico.

