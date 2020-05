Fallece Ermis Morales, el «panadero encadenado», por «neumonía atípica»

A las 12:15 de la madrugada de este domingo falleció el líder de los panaderos Ermis Morales Ortega, quien se había destacado por su lucha contra la dictadura Ortega Murillo y se encadenaba como protesta, por lo que le llamaban el «panadero encadenado».

Morales Ortega, miembro del Partido Acción Ciudadana, del Consejo Nacional de Salvación, líder de las Mypimes, especialmente de los panaderos desde hace casi dos décadas, era diabético e hipertenso y el pasado nueve de mayo llamó a Irlanda Jerez diciéndole que tenía cuatro días con fiebre y cansancio, y que creía que tenía el Covid-19. Morales dijo que no se explicaba cómo se había contagiado si había tenido todos los cuidados.

La mañana de ese día no lo quisieron atender en el Hospital Militar, alegando que solo tenía neumonía, nada grave. Pero el 12 de mayo un médico privado dijo a la esposa de Morales, Martha Ruiz, que él estaba muy mal y que lo llevaran a un hospital. Lo llevaron a Sumedico, un hospital del que Jerez recuerda que ahí despidieron a todos los médicos Azul y Blanco.

Ese martes 12 de mayo, la salud de Morales se complicó, estaba cansado y con dificultad para respirar, explicó la esposa de Morales, Martha Ruiz y lo trasladaron al hospital Sermesa donde falleció. «Ahí no dejan ver a los pacientes respiratorios, dicen ellos, y logré hablar con él (Ermes) por teléfono y me dijo que no lo estaban atendiendo bien, que él era un paciente diabético y se sentía débil y que pidiera que mejoraran la alimentación de lo contrario no aguantaría. Los médico dijeron que no podían darle de comer porque podía broncoaspirar», expresó la afectada.

Todavía este sábado a las 9:00 de la noche, Irlanda Jerez se comunicó con la esposa de Morales y ella le refirió que Morales decía que en ese hospital lo estaban matando y no le daban de comer, solo lo mantenían con suero.

La esposa de Morales denunció que su esposo fue mal atendido desde el inicio de su enfermedad en el sistema de salud del país. «El 9 de mayo nos presentamos al hospital Militar porque él presentaba fiebre y dolor en los huesos y nos dijeron que eso era pasajero, que andaban miles de virus en el ambiente, que nos fuéramos y que cualquier cosa regresaramos. Si ellos lo hubieran atendido bien y realizado la prueba del Covid-19 tal vez estuviera con nosotros», dijo la ahora viuda.

Lo quisieron trasladar

Días antes de que Morales falleciera, desconfiando de Sumedico, Irlanda Jerez había hecho gestiones para que Morales fuera trasladado al Vivian Pellas o al Bautista, pero no fue posible. Ambos hospitales están saturados, dijeron sus autoridades.

Según el hospital Sumedico, Morales, quien ya estaba intubado, murió a las 12:15 de este domingo por la madrugada, de neumonía atípica. Estuvo en ese centro hospitalario 12 días quejado por una enfermedad respiratoria que devino en un paro cardíaco, según epicrisis médico entregado a la viuda Martha Ruiz.

«No dicen si murió de Covid-19 porque no le hacen la prueba, solo dicen que fue de un paro cardíaco. Él se complicó en el hospital en vez de mejorar por la mala alimentación. Ahí solo los tiran en una cama y les dan el medicamento, no hacen tratos diferenciados según las enfermedades que padece la persona», se quejó Ruiz.

Su cuerpo está siendo velado este domingo por la mañana en su casa de habitación en El Riguero, y será sepultado al mediodía.

Olesia Muñoz e Irlanda Jerez destacaron la labor de Morales como líder de las Mypimes pero también como opositor a la dictadura Ortega Murillo.

Maltrato a familiares

Según Ruiz cuando iba a saber de su marido todos los días que estuvo hospitalizado tenía que hacer una fila de tres horas junto a unas 70 personas, solo para que les informaran que siguen igual. «No es el médico que los atiende el que te dice cómo va, sino son unos médicos jóvenes con una hoja que les pasan de adentro», dijo la esposa del fallecido.

También denunció que no hay medidas para evitar el contagio de los familiares en el centro hospitalario. «Te tiran al parqueo bajo el madre sol y no hay como guardar la distancia».

El entierro del líder de los panificadores será hoy al mediodía, según su esposa, quien también aclaro que la familia está autopuesta en cuarentena, ya que el Ministerio de Salud ni en el hospital dan ninguna orientación para aislarse o desinfectar la casa.

Según Ángel Hernández, miembro de la Asociación de Panificadores de Nicaragua, cuyo presidente era Morales expresó que los últimos proyectos que Hermes estaba trabajando era reactivar las cooperativas en diferentes departamentos del país y reunir a todas las Mipymes del sector panadero.

Durante las manifestaciones de abril Morales participó activamente en las manifestaciones sociales contra el régimen de Daniel Ortega y muchas veces se encadenó como forma de protesta.

«El pensamiento de Hermes Morales era luchar contra la dictadura, por un gobierno democrático, progresista por la libertad de todos los presos políticos. Nosotros teníamos el interés de promoverlo como alcalde de Managua, pero el se recogía de hombros. Era un hombre de principio, de buenos sentimientos, nunca se dejó dominar por las dictaduras», dijo Hernández.