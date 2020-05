El documental sobre Michakl Jordan y su gloriosa etapa por los Bulls de Chicago ha dado mucho de qué hablar. Son varias personalidades que han expresado alguna opinión a favor o en contra sobre lo que se publicó. Hay otros que no han querido ni verlos, pero está un grupo más pequeño de los que se negaron a la colaborar con The Last Dance.

Jason Hehir, el director del film, realizó cien entrevistas con diferentes personalidades para retratar el éxito de Jordan y los Bulls. Participaron Steve Kerr y Dennis Rodman, excompañeros, Carmen Electra expareja de Rodman y a la esposa de Gus Lett, el guardia de seguridad quien se convirtió como en su segundo padre, más Isaiah Tomas, uno de sus tantos rivales.

Karl Malone y Bryan Russell, jugadores de Utah Jazz en la última final de Jordan, fueron los personajes que se echaron de menos. «Agotamos casi todas las vías para entrevistar a Malone. Comenzamos en enero 2018 con esa porque sabíamos que iba ser una entrevista difícil», comentó el director al periodista Dan Patrick sobre los intentos para entrevistar al MVP de la temporada 1996-97 y a quien Jordan robó el balón en la última jugada del séptimo partido de las Finales.

Russell bromó con Jordan cuando se retiró por primera vez. «¿Por qué renuncias? Sabías que podría proteger tu culo”, dijo en ese momento el jugador que dispuso a marcar al mejor jugador en la historia de este deporte. «Por respeto a Bryan, creo que él sabía las preguntas que íbamos hacer y tal vez él no quería volver a eso», señaló el director.

Otro aspecto llamativo del documental es que ninguna de las esposas aparecieron. Juanita Vanoy, la primera esposa de Jordan, quien le tiene tres hijos del matrimonio iniciado en 1989 y finalizado en 2006 a cambio de 168 millones de dólares. Después se unió a Yvette Prieto, una modelo cubana americana.

“No estaba interesado en la opinión de sus esposas ni de sus hijos”, explicó Hehir al periódico The Athletic, quien sí tomó en cuenta a los tres hijos mayores de Jordan en el último capítulo de la serie.