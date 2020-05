Estados Unidos continúa deportando a centroamericanos con coronavirus

El coronavirus continúa propagándose en Estados Unidos. El país ahora tiene más de 90.000 muertos por la pandemia, lo que lo convierte tristemente en el número uno indiscutible a nivel mundial. Debido a la crisis, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto estrictas restricciones de entrada y normas contra la inmigración. No obstante, aviones con deportados continúan despegando hacia América Latina y el Caribe. Entre los pasajeros hay varios infectados con el nuevo coronavirus.

Los críticos dicen que la despiadada práctica de deportación de Estados Unidos ha propagado el virus a países cuyos sistemas de salud están abrumados por la pandemia. Por ejemplo, Haití, un país de alrededor de once millones de personas, tiene menos de 60 respiradores. Solo después de un informe del periódico Miami Herald, cinco haitianos que dieron positivo no tuvieron que tomar el vuelo de deportación programado a su país de origen.

«El Gobierno de Estados Unidos es definitivamente responsable de la propagación de la pandemia de COVID-19», aseguró a DW Ariana Sawyer, experta en inmigración para el programa Human Rights Watch para Estados Unidos. «A pesar de las restricciones de viaje en todo el mundo y en contra de la recomendación de los expertos en salud, la agencia de inmigración ICE ha deportado a las personas que dieron positivo con el virus», agregó.}

Guatemala es un país que está luchando particularmente con las consecuencias de estas deportaciones. En las últimas semanas, el Estado centroamericano ha tenido que suspender repetidamente vuelos de deportación desde Estados Unidos. No obstante, Guatemala no quiere meterse con el poderoso socio del norte, por lo que migrantes continúan siendo enviados sin mucho esfuerzo. Después de todo, esta política estadounidense es bien recibida por los posibles votantes de Trump.

Recientemente, un funcionario del Gobierno de Estados Unidos le dijo a la revista The New Yorker que la Casa Blanca «no tiene tiempo para las pamplinas (bullshit) de Guatemala. Las deportaciones deben continuar». Trump, por su parte, ha amenazado a países que se niegan a aceptar migrantes deportados.

«El Wuhan del continente americano»

El ministro de Salud de Guatemala, Hugo Monroy, dice que del 50 al 75 por ciento de los deportados están contagiados con el coronavirus. Después de que el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei se quejó posteriormente del elevado número de retornados positivos con COVID-19, Estados Unidos envió expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el centro estatal para la prevención de la salud, a Guatemala. Examinaron a 12 inmigrantes seleccionados al azar que habían venido a Guatemala desde Estados Unidos en un vuelo de deportación. Los 12, según Giammattei, dieron positivo.

Los vuelos de deportación desde Estados Unidos exacerbaron la crisis del coronavirus en su país, dijo el ministro de Salud de Guatemala, quien no dudó en nombrar a Estados Unidos «el Wuhan del continente americano».

Tras la insistencia del Gobierno guatemalteco, el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos (ICE), que maneja la ejecución de las deportaciones, ha hecho algunas concesiones. Así es como todos los inmigrantes ahora deben ser examinados antes de ser deportados. Por ejemplo, aquellos que tienen una temperatura corporal de más de 37,2 grados deben ir a una instalación de cuarentena en lugar de subirse a un avión. Pero ¿podrán los funcionarios del ICE, que normalmente no tienen capacitación médica, realizar cada examen individual de manera competente? «Soy escéptico», dijo un funcionario de ICE al The New Yorker.

«El ICE es responsable de evaluar a los migrantes antes de que sean deportados», dijo Sawyer. «Pero vimos que en la mayoría de los casos el ICE no comprueba si tienen el coronavirus». En cambio, revisan a las personas que serán deportadas por fiebre y otros síntomas. Se sabe que muchos de los que tienen el virus no muestran síntomas. Eso significa que estas pruebas no son suficientes», añadió.

Demócratas piden pruebas de coronavirus antes de la deportación

La oposición en Washington también está alineada con esta postura. Algunos senadores demócratas, incluidos los excandidatos presidenciales Bernie Sanders y Elizabeth Warren, firmaron una carta abierta a la Administración Trump pidiendo que todos los migrantes que sean deportados sean examinados previamente. Así, los que den positivo deben recibir «atención médica adecuada». La deportación debe suspenderse «hasta que se hayan recuperado y ya no sean contagiosos», dice un comunicado de prensa sobre las demandas.

«Devolver a la fuerza a las personas que tienen COVID-19 (a sus países de origen)», escribieron los senadores en la carta al Secretario de Estado, Mike Pompeo, «viola los estándares humanitarios y de salud que nuestra nación debe mantener en tiempos de la pandemia».