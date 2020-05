Hospital Bautista asegura que entregó el cadáver correcto a hijo y hermano. Familia que denunció rechaza versión

En un comunicado publicado en sus redes sociales y con fecha de este lunes 25 de mayo, el hospital Bautista aseguró que no ha extraviado cuerpos de pacientes fallecidos en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19), esto como respuesta a la denuncia hecha por los familiares que vivían con el señor Aníbal Antonio Sánchez Sánchez y que estuvieron al frente de su enfermedad, encargándose incluso de los pagos por su hospitalización en el citado centro, donde murió.

El documento oficial del Bautista es avalado por Allan Antonio Sánchez Silva, identificado como hijo del fallecido y además por Arwin José Sánchez Sánchez, como hermano, quienes, según el comunicado, se encargaron de recibir el cuerpo y enterrarlo el viernes 22 de mayo, «en vista que no se retiró por la persona que lo ingresó al hospital».

«El hospital Bautista como institución responsable ha cumplido con todo el protocolo de manejo de cadáveres establecido por el Minsa, el que señala los siguientes procedimiento: a- en la manipulación de un cadáver debe asegurarse la intervención enfocada en reducir la transmisión de la enfermedad, con el fin de no producir contaminaciones indeseadas. b- el fallecido debe permanecer en el lugar de la muerte hasta que sea retirado de forma adecuada. c- los cadáveres deben manejarse y transportarse en bolsas plásticas negras y ataúdes sellados. d- el entierro del cadáver deberá realizarse inmediatamente», cita el comunicado.

De acuerdo a la constancia de defunción en poder de LA PRENSA, Sánchez falleció el jueves 21 de mayo y las causas fueron por insuficiencia respiratoria aguda, neumonía atípica grave y diabetes. Tenía 51 años y habitaba en Villa Venezuela.

Reacción de la familia con que vivía

Los familiares que habitaban con el señor y quienes fueron los que hicieron pública la denuncia de la supuesta confusión del cuerpo, rechazaron el pronunciamiento del hospital porque sostienen que su hijo y hermano tenían más de 13 años de no mantener comunicación con el difunto y además que en los días en que estuvo internado, nunca llegaron a preguntar por su estado de salud.

“Yo voy a meter una demanda contra el hospital, yo en ningún momento peleo plata (dinero), yo peleo que el hospital así como me exigieron cancelar que así me entregaran el cadáver de él. Yo quiero darle cristiana sepultura, yo, porque nunca tuvo madre ni hermanos, si más bien lo demandaron y lo echaron preso. Yo lo llevaba a todas sus consultas y no es justo que si yo fui a trampear y a hipotecar mi único vehículo, que ahora se lo hayan entregado a ellos ¿y con qué acta de defunción si yo tengo la original?”, reaccionó Claudia López, quien se identifica como prima del fallecido.

López es quien ha brindado declaraciones y quien aparece gritando en un video que se viralizó en las redes sociales. Primeramente no pudo hablar porque se le suministraba insulina al ser diabética y al conocer el comunicado del Bautista se descompensó. Horas después logró hablar con este medio de comunicación.