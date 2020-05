Reflexiones históricas

CARTAS DE AMOR A NICARAGUA

Querida Nicaragua: Hablando de historia y de presidentes, alguien me decía que solo en sueños hemos tenido presidentes honrados, y que toda nuestra historia ha sido una serie de cuartelazos, dictaduras, guerras civiles, traiciones, encarcelamientos, confinamientos y exilios a medianoche y en pijamas. Cierto que hay muchísimo de esto en nuestra infeliz historia, pero no hay que olvidarse de aquellos que manejaron el país con manos limpias y que dejaron un ejemplo grandioso para la nación, el que no hemos podido imitar.

La historia juzgará los 15 años de gobiernos que surgieron desde el 1990 cuando la UNO le ganó al orteguismo hasta el 2007 cuando de nuevo el orteguismo tomó el poder.

Lo que sí se puede juzgar ahora y ha sido objeto de muchos estudios, ensayos y libros son los gobiernos que surgieron luego de la Guerra Nacional de 1856. Dos años más tarde comienzan los llamados treinta años conservadores, la época en que disponiendo de tan raquíticos fondos, los gobiernos comenzaron una nueva era de tranquilidad y paz, dirigidos por hombres honorables, pobres pero honrados, que supieron darle a Nicaragua gobernantes que entregaban el poder a su sucesor apenas terminaban su período presidencial. En ese tiempo Nicaragua fue llamada “la Suiza de Centroamérica”. Aquellos hombres encontraron un país maltrecho por tanta guerra y sin embargo lograron instalar el telégrafo, un gran adelanto en aquellos tiempos cuando había que comunicarse por correos a caballo, y lograron una obra fabulosa para acelerar el transporte de carga y pasajeros, instalaron el Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, lo cual le dio un gran impulso a las exportaciones de ese tiempo, principalmente de café y añil.

Y quienes fueron los presidentes empeñados en crear esas obras de progreso que para esos tiempos eran enormes saltos al progreso. Y todo sin dejar al país sacrificado con deudas externas como ahora. Hacían pequeños empréstitos que pagaban rigurosamente cada año y que cada gobierno los iba reconociendo y cancelando. Y ¿quiénes fueron estos presidentes? Don Tomás Martínez Guerrero, don Fernando Guzmán Solórzano, don Vicente Cuadra Lugo, don Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, don Joaquín Zavala Solís, don Adán Cárdenas del Castillo, don Evaristo Carazo Aranda, y el último fue don Roberto Sacasa Sarria, quien habiendo sido escogido para terminar el período de don Evaristo Carazo que murió de un repentino infarto, se reeligió rompiendo el sagrado principio conservador de la no reelección, Sus actos crearon levantamientos que lo derrocaron. Con él murieron los 30 años conservadores.

Hoy en día necesitamos hombres honrados y patriotas como aquellos. Gente honorable como don Vicente Cuadra que economizaba hasta el último centavo cuidando el tesoro nacional. Pensemos en Nicaragua y no en cargos públicos.

El autor es empresario radial.