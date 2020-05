Otto de la Rocha, “Aniceto Prieto”: su vida y legado

El próximo 23 de agosto el legendario Otto de la Rocha cumpliría 87 años, celebrarlo en familia y con amigos posiblemente era su meta más cercana, pero hoy cerró sus ojos ante la batalla por la vida, no sin antes dejarnos su enorme legado de casi 74 años de vida artística y su leyenda como el inigualable “Aniceto Prieto”.

Obrero de la construcción, cantautor, actor radial, guionista, autor del celebrado “Aniceto Prieto” junto a su eterna novia la “Lupita Sunsín”, personaje actuado por su esposa Georgina Valdivia Dávila, desde más de tres décadas.

Este polifacético artista, autor de canciones como “Managua, linda Managua”, “La pelo de maíz”, batalló los últimos años de su vida contra un cáncer, tratado con radiaciones en Cuba. Se conoció recientemente que ingresó al Hospital Militar para continuar con sus cuidos, pero falleció este lunes 25 de mayo del 2020, en medio de un ambiente oscuro para el país como es la pandemia del coranavirus.

Aunque de manera irregular por su salud, este personaje mantuvo en los últimos meses en el aire sus programas en la Nueva Radio Ya (en vivo o grabado). Su tradicional Lencho Catarrán, asimismo la Paloma Mensajera y Paloma Caliente, todos cargados de humor y picardía, lenguaje coloquial, “mal hablado”, de doble sentido y de anécdotas muy nicaragüenses y de arraigo popular.

Emigró a Managua a los 13 años

Nació en la hermosa Ciudad de las Brumas, Jinotega, un 23 de agosto de 1933 y fue bautizado como Otto Benjamín de la Rocha López. Sus padres fueron Benjamín de la Rocha y Graciela López. Su pasión por la música la heredó de su abuelo materno Juan Fajardo, pariente del padre de los cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy.

Emigró a Managua cuando solo tenía 13 años. Para entonces era aficionado al canto y la guitarra, pero comenzó a trabajar como ayudante de albañil y carpintería a la par que estudiaba contabilidad.

Tiempo después se dio a conocer en grupos de tríos, serenatas, en anuncios y en círculos de la farándula en la Radio Mundial, Radio Católica y Radio Corporación, en esta última dio a conocer su programa del Indio Filomeno.

Se dio a conocer en la emisora Voz de la Victoria en 1948 en un programa que dirigía el bachiller Oscar Pérez Valdivia, en ese entonces figuraban músicos como Camilo Zapata, Erwin Krüger, y Jorge Isaac Carvallo, Víctor M. Leiva y el Trío Monimbó.

También formó parte del Trío Chontal junto a José Isaac Carvallo, Otto de la Rocha y el propio Erwin Krüger, este trío se formó en 1968. Así lo da a conocer el periodista cultural Wilmor López en su libro de Biografía de Compositores Nicaragüenses. Se le considera uno de los maestros del son nica. También fue parte de los tríos musicales, Rogalmo, Los Nícaros y Los Bambis.

Por su lado el músico e investigador Afilio Picón lo incluyó en su libro de entrevistas “Con la música en el alma” que publicó en 2012, junto a otros músicos notables como Pablo Martínez Téllez, “El guadalupano”, Jorge Isaac Carvallo, Carlos Adán Berríos y el educador musical Salvador Cardenal.

El famoso “Aniceto Prieto”

Su contacto con el empresario radial, periodista y pintor Fabio Gadea Mantilla, fue clave en su carrera artística, éste lo invitó a ser parte del programa Pancho Madrigal, e incorporó a su personaje, el ahora famoso, Aniceto Prieto.

De manera humorística decía que el nombre de Aniceto Prieto era traducido a varios idiomas: “Anise Price” en inglés; “Aniceto Prieto Vich” en parresia; “Aniceto Prieto en francés”; “Nicotina Pietrochelini” en italiano; y Aniceto Prieto en chapiollo.

Asimismo trasladó su programa el Indio Filomeno a la Radio Corporación, antes transmitido en Radio Mundial. Gozó de mucha audiencia nacional, y contó con personajes como el Indio Filomeno, la Chepona, su suegra; Filito, su hijo; al Che Guarusa (un tomador), Mastimbóm (gringo), Policarpio Matute y el turco Mustafá.

Lencho Catarrán y la Palomita mensajera

Al triunfo de insurrección popular, Otto se retira de la Radio Corporación. Tiene ideas diferentes a Gadea Mantilla sobre la revolución. Su personaje de Aniceto Prieto fue imitado por otras personas, pero sin la gracia e ingenio y picardía de Otto. A inicios de los ochenta (1982) surge su programa Lencho Catarrán y la Palomita Mensajera.

A los 17 años Otto se casó con Alicia Pérez con quien procreó 6 hijos. Ella falleció. Se volvió a casar con una joven de Estelí y convivió 10 años. Posteriormente se casó con la actriz Georgina Valdivia Dávila, a quien conoció en Radio Sandino en 1981. Otto tenía un programa de humor y de correos radiales que llamó “Tronco de los mensajeros“.

“Yo soy payaso. No me gusta la política”

En una entrevista a suplemento Domingo de LA PRENSA, en 2017, comentó sobre su posición política a lo que contestó que “todos los políticos tienen errores, pero hay que ver las cosas buenas también”. Y en su caso declaró: “Yo no soy político”. “Yo soy payaso. No me gusta la política”.

En los años setenta se presentó en varios programas de radio y televisión, uno de ellos fue Café de Artistas, que dirigía Luis Méndez y transmitido por Canal 6. Entonces uno de sus personajes estelares era el Indio Filomeno con sus toques de humor y crítica a la dictadura somocista.

Otto ha contó además que él le puso el nombre del “Chigüín” (Anastasio Somoza Portocarrero), hijo de Anastasio Somoza Debayle. Por estas críticas de humor y otras, recibió represalias de Alberto Luna Solórzano, jefe de Radio y Televisión de Guardia Nacional. Este oscuro personaje se dio a conocer por el famoso “Código Negro’’, instrumento que usó para censurar y reprimir a los opositores y periodistas críticos del sistema dictatorial.

Entre sus repertorios de más de 100 canciones popularizadas figuran, “Pancho Madrigal”, “Lencho Catarrán” “La pelo de maíz” “Managua linda Managua”, “’El Peón”, “Primera Dama”, “Plutarco Malpaisillo”, entre otras., como la titulada “Una canción” que popularizó la cantante cubana Elsa Baeza, con la cual ganó un disco de oro en España, aunque su derecho de autor no le fue reconocido.

Reconocimientos

Su labor ha sido reconocida con la Orden José Dolores Estrada, en grado de Gran Cruz, otorgada por la Asamblea Nacional de Nicaragua; Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, un doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

También fue declarado Hijo Dilecto del municipio de Larreynaga, Malpaisillo. Y el Colegio Bautista en su centenario de fundación le entregó una medalla de reconocimiento. Entre otros méritos, pero el más importante es el de los nicaragüenses que fueron parte de su audiencia a lo largo de medio siglo.