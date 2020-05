El drama que viven los dueños de gimnasios y entrenadores personales por el Covid-19

Despertar cada mañana y ejercitar su cuerpo es el desayuno perfecto de Melvin Alexander Gaitán, de 24 años, quien en la actualidad estudia licenciatura en Educación Física y Recreación; y desde hace cinco años se dedica como entrenador personal.

“Mi trabajo consiste en entrenamientos funcionales y de pesas, dependiendo del objetivo de cada persona, me desempeño en la correcta ejecución de los ejercicios y el trabajo con eficacia, he tenido la oportunidad de entrenar atletas, en todo lo que es acondicionamiento físico”, refiere el joven capitalino, que a raíz del primer caso de Covid-19 en Nicaragua, asegura que su trabajo se detuvo.

“Por las medidas de salud no era adecuado realizar entrenamientos presenciales, entonces opté por promocionar mi trabajo a través de encuentros virtuales por medio de zoom y videollamadas por whatsapp, y paulatinamente he venido estabilizando mis labores como entrenador, siento que he sabido contrarrestar la situación en medio de esta pandemia”, refiere este joven que también es boxeador.

Para Gaitán, la demanda de clientes que ha tenido ha sido sostenible, pero no lo mejor, “por ejemplo si antes entrenaba a 17 personas, hoy en día solo entreno a 10, ya que como yo hay personas que sus salarios dependen de la producción y si no venden no pueden cubrir gastos como el de entrenamiento físico, entre otras cosas que al final nos obligan a la adaptación, pero hay que ser pacientes”.

Añade que al aparecer el virus en el país, los gimnasios empezaron a tomar medidas, desde la aplicación de alcohol en las entradas y la obligación de la mascarilla, pero a medida que surgieron más casos, poco a poco algunos gimnasios tuvieron que cerrar temporalmente, tanto que para finales de marzo la mayoría cerró hasta nuevo aviso.

El joven recomienda a las personas que optaron por no asistir más a los gimnasios hasta que esto pase, que hagan ejercicios en su casa. “Pueden realizar ejercicios funcionales ( abdominales, sentadillas, pechadas, planchas etc… ) hasta clases de zumba por YouTube o bien a salir a correr cerca de casa, pero bien protegidos, la idea es no perder la acción de la actividad, ya que en medio de esta situación es bueno desestrezar el cuerpo y sacarle el mejor provecho al tiempo, además por salud”, recomienda.

Sobre la alimentación aconseja que esta época es clave para mantener nuestro sistema inmune fuerte dándole los nutrientes que necesitamos como la ingesta de frutas y en especifico los cítricos como la naranja, mandarina, toronjas, entre otras. “Es importante reconocer el papel fundamental de las frutas en nuestra vida diaria como precursores del fortalecimiento inmune”, finaliza.

En la última publicación del Gimnasio Apolo, ubicado en Bello Horizonte se lee.

Demanda ha disminuido

Por su parte Juan Francisco Moreno Mejía, de Uriel Power Gym de la ciudad de Masaya manifiesta que a raíz de la llegada del virus al país se ha visto muy afectado, tanto así que la demanda ha disminuido significativamente. “La gente tiene miedo y no llega”.

El gimnasio está abierto, pero están tomando todas las medidas necesarias, limpieza total del local, su desinfección después del uso de las instalaciones. “Exigimos el lavado de manos antes de entrar, el uso de alcohol siempre, de igual manera nosotros tenemos para aplicar y una toalla con cloro para limpiar los zapatos, exigimos el uso de mascarillas”, dice Moreno Mejía, quien para mantenerse en forma, además del ejercicio, trata de comer saludable siempre que puede. “Evito el azúcar, así como las bebidas gaseosas y otras bebidas que incluyen demasiado azúcar. En cuanto a la comida, de vez en cuando como fritanga o alguna comida rápida, como hamburguesas, pizzas, entre otras”.

El propietario de Uriel Power Gym y entrenador físico, refiere que entrenar en casa es un poco limitado porque muchas veces no se cuenta con los equipos necesarios, pero si tienen bandas de resistencias, ligas, cuerdas y pesas pequeñas, recomienda no desaprovecharlas. Y en cuanto a la alimentación, dice que independientemente de la situación en la que estamos, “siempre debe ser balanceada, moderar el consumo de carbohidratos y azúcar, realizar al menos media hora de ejercicios diarios, esto nos ayudará a una buena salud física”, insiste.

Esta es la última publicación del Gimnasio Copa Mundial, ubicado en Plaza 101.

Entre clases virtuales de baile gratis y el reciclaje

Por su parte María Tereza Paz Mendoza de Estudio de Danza RitmoSon, ubicado en el barrio Concepción de María, en Managua manifiesta que la situación la ha golpeado bastante,pues era su única entrada económica fija, pero por la situación tuvo que cerrar.

Actualmente a través de Facebook está impartiendo clases virtuales gratis. “En un inicio iba a cobrar, pero todos estamos jodidos económicamente y decidí dar las gratis, porque necesitamos hacer ejercicios para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, amo esto del ejercicio así también estoy más que activa”, refiere.

Añade que recibe de algunas de sus alumnas, dinero en efectivo como apoyo y de otras frutas, lo que para ella, todo es bienvenido. “En el grupo de whatsapp siempre estamos activos, a diario les envío textos de motivación, tenemos la fe de volver al estudio, que todo pronto va a pasar y seguiremos cocinando nuestros sueños”, expresa.

Así mismo recomienda estar activos y hacer ejercicio en el hogar, como limpiar la casa. “Si son de las que les gustan las pesas, pueden hacerla con botellas, pichingas o con bloques. Si sos de las personas que te gustan el baile, sobra la música y el ritmo, el asunto no es caer en el ocio”,dice Maite Paz, Lic. en Diseño Gráfico, amante de la fotografía, Instructora de Ritmos Latinos certificada y emprendedora.

“Siempre he amado la naturaleza y las plantas son mi mayor des-estrés, por ahora estoy montando un proyecto de naturaleza y reciclaje, todo recipiente que iba a la basura lo reutilizo, lo pinto y le coloco una planta, ni las conchas de huevos boto”, menciona.

“La clientela la he ido perdiendo”

William Alberto Rodríguez Morales, Mister Nicaragua 2008 y certificado como Personal Trainer, se ha visto golpeado por la pandemia del coronavirus. “El gremio de los entrenadores está un poco mal por la situación, todos los gimnasios de renombre han ido cerrando, de una forma responsable para evitar el contagio porque hay mucha aglomeración de personas en estos sitios y la clientela que uno tenía la ha ido perdiendo”, dice.

Rodríguez, Técnico General en Iniciación y Promoción Deportiva aconseja a los lectores que si pueden ejercitarse en casa que lo hagan. “Si pueden hacer pechadas, háganlas, si pueden poner música, pónganla y bailen, lo principal es hacer actividad física, barrer, lampacear, lo que sea, simplemente es tener movimiento físico para tener una buena circulación en la sangre”, aconseja.

Ingresos cayeron

Roy Garth, originario de Laguna de Perlas y quien labora como instructor y personal trainer para el gimnasio Try Fitness desde hace cuatro años, manifiesta que la mayor afectación se da cuando cerró temporalmente el gimnasio por la situación de la pandemia.

“A pesar de eso me siguen pagando, pero solo el básico y las personalidades que tenía como clientes no siguieron llegando, claro por miedo a contagiarse y con toda la razón, pero eso hizo que se cayeran mis ingresos, primero Dios esto ya va a pasar y volverán abrir. Otros gimnasios han abierto pero Try Fitness, siendo responsable con la salud de los clientes decidió cerrar temporalmente, porque en estos momentos el virus está afectando más y con más muertes”, finaliza.