Elián Miranda logró una firma profesional tras cuatro años de sacrificios y ahora debe esperar por la pandemia

El chinandegano Elián Miranda pasó cuatro años esperando por una firma profesional y cuando por fin lo logró, una nueva barrera apareció, la pandemia del coronavirus que tiene paralizado el beisbol organizado.

Miranda es uno de nueve nicas que estaban llamados a hacer su debut este año en las Ligas Menores, pero que debido a la pandemia no tiene más remedio que esperar.

“Estaba buscando la firma desde que tenía 16 años de edad. No me rendí, seguí trabajando duro, varios scouts me vieron en este proceso y gracias a Dios los Diamondbacks de Arizona me dieron la oportunidad”, afirma Miranda, quien mostró una llamativa evolución en la pasada Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua, al punto de ganar el premio de Jugador Más Valioso de la temporada.

Con este sólido antecedente, Miranda, de 20 años de edad, viajó a Arizona para reportarse al spring training de Ligas Menores de los Diamondbacks, pero su estadía solo duró dos días.

“Llegué a Arizona el 12 de marzo a las 4:30 de la tarde y al día siguiente nos llamaron a una reunión para explicarnos la situación que se estaba viviendo a nivel mundial con la pandemia y que entonces nos enviarían de regreso a casa”, lamenta Miranda, quien está consciente que lo ocurrido es algo que no solo a él lo ha afectado.

“Ni modo, son cosas que pasan. Lo que queda es trabajar fuerte, mantenerme bien y esperar con calma. Estoy entrenando aquí (Chinandega) con unos compañeros. Todas las tardes hacemos ejercicios de estiramientos, nos boleamos, recibo roletazos, bateo en la malla y estoy corriendo con llantas para fortalecer mis piernas y ganar velocidad. Me está ayudando a entrenar Enrique Medina (quien estuvo firmado con los Cardenales de San Luis)”, agrega Elián, quien la pasada temporada de la Liga Profesional bateó para .343, con siete jonrones, 20 carreras anotadas y 31 impulsadas en 30 juegos con los Tigres de Chinandega.

Iba directo a EE.UU.

Una buena señal es que Elián fue enviado directo a los Estados Unidos, sin pasar por el primer peldaño de las Ligas Menores, que es la Liga de Verano de República Dominicana. Así que la valoración a su alrededor está por encima de la mayoría de debutantes. Por supuesto también influye su edad que está por encima de la media que son firmados los prospectos, que va de los 16 a los 18 años de edad, pero también tiene mucho que ver el desarrollo que tuvo en el último año y que lo reflejó en la Liga Profesional.

“De un solo me habían mandado a Estados Unidos. Era algo bueno para mi carrera, tenía una buena oportunidad de comenzar en un buen nivel. En Arizona me dijeron que la liga nicaragüense tiene un nivel de Clase A fuerte más o menos, pero donde me hubieran colocado yo iba a dar mi mayor esfuerzo”, dice Miranda con firmeza.

Al regresar a Nicaragua y con la ansiedad de jugar, Miranda pidió permiso a los Diamondbacks para jugar aquí, pero le fue negado. De hecho, a ningún prospecto le han dado el visto bueno para jugar en sus respectivos países, porque en estos momentos lo que desea cada organización es que se mantengan saludables.

Sin embargo, hay una oportunidad de jugar.

“La verdad es que estoy un poco desesperado por jugar, porque no lo hago desde que terminó la Liga Profesional. Pedí permiso a Arizona para jugar aquí, pero me lo negaron, supongo por el riesgo de la pandemia. Lo que tengo entendido es que nos van a mandar a República Dominicana y allá se podría hacer una liga de dos a tres meses”, valora.

Nueve esperan

Nueve prospectos nicaragüenses estaban llamados a hacer su debut este año en las Ligas Menores, pero debido a la pandemia del coronavirus no tienen más remedio que esperar: