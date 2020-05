Mific activa línea telefónica para denunciar a los que alteren precios. Esto es lo que debés saber antes de interponer una queja

Luego de fuertes críticas contra el titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Orlando Solórzano, ante su pasividad frente a la pandemia y la creciente especulación de precios, particularmente en las medicinas, esta semana se conoció que efectivamente el ministerio activó una línea para recibir denuncias de los consumidores contra los locales que estén especulando con los precios, especialmente las farmacias y otros vinculados al combate de la pandemia.

LA PRENSA llamó al 22489300 extensión 2254 y comprobó que efectivamente se trata de un número del Mific, desde cuya planta central, en caso que no se digite la extensión, te transfieren a la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Diprodec), donde están recibiendo las quejas.

De entrada la persona de encargada de registrar la queja te aclara que están recibiendo todo tipo de denuncias por violaciones contra el consumidor, incluyendo las alteraciones de precios de productos médicos en las farmacias.

«Si la farmacia tiene precios alterados, usted pone la denuncia aquí donde nosotros, nos da el nombre de la farmacia, la dirección, el medicamento que está alterado, el nombre de este, el precio que le están dando, es decir los datos que requerimos nosotros para ir hacer la inspección», te explican.

Eso sí, te aclaran que no pueden recibir denuncias de personas que de manera independiente estén vendiendo productos con precios alterados, porque sería complicado llegar a ellas, por lo que apelan a la responsabilidad del consumidor a ir a locales formales, es decir debidamente registrados, lo que facilita la inspección al Mific.

La noticia fue bien recibida por la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), aunque aclaró algunos puntos que los consumidores deben tomar en cuenta antes de proceder contra un local y algunas acciones que el Mific también debería adoptar para combatir la especulación de mercado.

Carmen Hilleprandt, presidenta de la CCSN, manifestó que están de acuerdo con que el Mific vigile los precios de mercados, en este caso de los insumos médicos para atender la pandemia, pero aclaró que hay algunos factores que han incrementado los precios y que se deben ser tomados en cuenta por los consumidores y las mismas autoridades de Gobierno.

“Estoy de acuerdo que el Ministerio se pronuncie, por un tema que aquí ha subido todo, pero también hay que tomar en cuenta que los costos de las materias primas y algunos insumos han subido por problemas que se dan en Aduanas, y porque hay un encarecimiento a nivel mundial de algunos productos, entonces nos viene más caro desde la introducción”, explicó Hilleprandt.

Mific no regula precios como mascarillas

Un elemento que deben saber los consumidores es que el Mific no regula los precios de reposición médica, como mascarillas, guantes o alcohol en gel, que son los que más han alterado su accesibilidad en el mercado nicaragüense. En esa explicación coincidieron la Cámara de Comercio y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Andiprofa).

«Ahora los que son mascarillas, guantes, eso no está regulado por precios del Mific, no hay regulación alguna. Esto obedecerá desgraciadamente al tema especulativo, obedecerá a cómo se está importando», afirmó Karen Conrado, directora ejecutiva de Andiprofa, quien señaló que también puede estar incidiendo el contrabando de estos insumos, lo que daña a los negocios que están formalmente registrados.

Andiprofa aglutina a los importadores y distribuidores de medicamentos, equipos médicos, materiales de reposición periódicas como aguantes, cánulas y reactivos de laboratorios. Las farmacias, a las que ellos les distribuyen, están en otra asociación.

Ojo con la etiqueta

Conrado explica, por otra parte, que como sector se rigen por los precios del Mific. «De nuestras empresas socias no sale un producto sin que vaya etiquetado con el precio que tiene el Mific como autorizado», explica.

Al respecto, Conrado explica que generalmente estas medicinas en el empaque traen el etiquetado del precio autorizado, pero algunas farmacias ofrecen descuentos, por lo que el cliente debe saber que la paga que vaya a realizar nunca puede ser superior al precio establecido en la etiqueta, la cual debe revisar siempre cuando compre estos productos.

Por ejemplo, si un fármaco tiene una etiqueta que establezca que el precio autorizado es 100 córdobas, cuando las farmacias ofrecen descuentos de 20 a 30 por ciento, ese precio final al cliente no puede superar ese precio autorizado, de ahí la importancia de estar pendiente de esa etiqueta para verificar si no hay alteración de precio.

«Entonces, si la farmacia está vendiendo el medicamento a precio por encima de cien córdobas, que es el precio de la etiqueta, claro que es un precio ilegal, no es correcto, porque nosotros como distribuidores ya sacamos el precio con el autorizado del Mific», precisa.

Conrado explica que como importadores y distribuidores no pueden controlar los precios que están dando las farmacias, pero entiende que si esta es «seria, que no quiere ser multada, que no quiere tener problema, jamás va a vender un medicamento por encima del precio de etiqueta».

Otra causa posible: menos descuentos a consumidores

También Andiprofa señala que otro elemento que se debe tomar en cuenta es que posiblemente por la pandemia a nivel mundial, «muchas de las materias primas se han escaseado, hay mucha demanda en otros países y pudiese ser que los laboratorios (en Nicaragua) no le estén dando descuentos a las farmacias para que ellas puedan trasladarlo al cliente. Esa es una posibilidad».

Entonces, agrega Conrado, posiblemente eso ocasiona que las farmacias hayan disminuido los niveles de descuentos que generalmente daban en los medicamentos antes de la crisis sanitaria mundial y que los clientes están acostumbrados a pagar con rebajas de entre 20 y 30 por ciento con respecto al precio autorizado por el Mific. Por eso se puede crear la idea de que hay alteración de precio.

Otros factores que impactan precios

De hecho la presidenta de la Cámara de Comercio, que instó al Mific a revisar ¿cuál la raíz del problema en el mercado? y ¿por qué se han encarecido los medicamentos?, recuerda que «ahorita tenemos un problema con Costa Rica y hay muchos insumos pegados en la frontera y no han podido ingresar y eso viene a encarecer más los costos”. Todo eso, al final afecta al precio final al consumidor.

Pero además Hilleprandt mencionó que como no todas las líneas aéreas de carga están funcionando, eso también está influyendo en los costos. “Solo está viniendo FedEx y Ups, ¿entonces qué pasa? el flete se ha incrementado, un flete que antes costaba 800 dólares ahorita cuesta 40,000 dólares. Por traer unos reactivos, antes pagabas 4,000 dólares ahora 14,000 dólares, todo eso a hecho que incrementen los insumos y también a nivel de Aduanas ahora se está pagando ISC e IVA”, precisó.

Regulación a los informales

Hilleprandt, por otra parte, señaló que así como se comenzará a vigilar los precios en las farmacias formales, hay que regular la venta de insumos en la informalidad, que venden más barato, pero sin pagar impuestos y sin los parámetros establecidos.

“Creo que aquí deberían de haber políticas que te motiven a ser un comerciante legal, que tengás un beneficio, que no seas castigado, pero aquí sucede todo lo contrario, y ellos no regulan a los informales, porque son demasiados y no podrían, pero deberían de hacerlo”, dijo.