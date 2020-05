Transportistas nicaragüenses bloquean frontera con Costa Rica en protesta a las medidas del gobierno tico

El presidente de la Federación de Transporte de Carga de Nicaragua, Marvin Altamirano, anunció este martes que transportistas del país mantienen bloqueada la frontera con Costa Rica como protesta por las medidas que las autoridades ticas han impuesto ante la pandemia del Covid-19.

Esto a pesar que realmente las fronteras están cerradas desde hace varios días, cuando el Gobierno de Daniel Ortega ordenó cesar todos los servicios aduaneros en represalia por la decisión de Costa Rica de restringir el acceso a su territorio a transportistas centroamericanos.

«No vamos a permitir el ingreso de vehículos de Panamá y Costa Rica mientras esto no se resuelva», aseguró Altamirano en una conferencia de prensa. Agregó que en Peñas Blancas hay más de 900 camiones nicaragüenses que se encargarán de cerrar el paso.

Altamirano dijo a LA PRENSA que la medida inició este martes y finalizará hasta que se tome una decisión en conjunto de todos los paíes centroamericanos. «Iniciamos hoy y vamos a permanecer hasta que nos den las repuestas que necesitamos. O el gobierno de Costa Rica suspende la medida aplicada a todos los de Centroamérica o Centroamérica les aplica las medidas a los ticos, nadie puede estar por encima de otro, todos tenemos que estar en igualdad de condición», dijo el dirigente transportista.

Hasta ahora, los transportistas mantenían una protesta pacífica y no estaban ingresando a Costa Rica por el decreto que este emitió sobre restringir el acceso a los conductores centroamericanos y por la orden de negarles la entrada si la prueba de Covid-19 resulta positiva. «Siempre sigue con la limitación y como ya han pasado reuniones con los gobiernos y estos no resuelven, decidimos cerrar la frontera y no nos vamos a mover si esas medidas no se restrinjen o si no hay un acuerdo a nivel regional», expresó Altamirano.

Este lunes se espera que las autoridades del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) anunciaran los resultados de un protocolo de bioseguridad que están diseñando para reactivar la fluidez en la circulación de transporte de carga pesada en la región, pero al parecer no se ha logrado un consenso y anunciaron que esperan que este miércoles haya un nuevo encuentro para seguir avanzado en el plan y valorar la posibilidad de lograr un acuerdo.

El dirigente señaló además que siempre han pedido que el comercio circule a nivel regional normal, sin embargo, denuncia que «mientras que nosotros estamos limitados a descargar en doce almacenes fiscales, ellos (los ticos) pueden descargar en las bodegas de los clientes y a cualquier lugar y eso es una competencia desleal a nivel de sector de transporte en la región».

Según Altamirano lo que Costa Rica pretende es que los ticos entren a Centroamerica, pero esto no será posible mientras no haya una decisión conjunta. «Lo que estamos pidiendo es que todos seamos iguales y los gobiernos son los que tienen que buscar como resolver».

Estas medidas fueron tomadas por Costa Rica luego que denunciara que han detectado más de 50 conductores contagiados con Covid-19, principalmente en la zona fronteriza con Nicaragua, donde el Gobierno no ha tomado ninguna medida para frenar la expansión del virus poniendo en riesgo los esfuerzos costarricenses.

Situación similar en Panamá

En la frontera con Panamá se vive una situación similar. Panamá y Costa Rica decidieron establecer un diálogo para destrabar las fronteras de su lado, mientras se avanza en el protocolo regional. Se trata de un plan piloto que implicaba que los transportistas dejen la carga en almacenes fiscales que serán previamente definidos por el sector privado y autorizados por el sector público, y posteriormente regresarán a territorio panameño.

Los transportistas deberán someterse a un protocolo sanitario muy estricto, con un límite de plazo de estancia en el territorio nacional suficiente para dejar la carga, descansar y levantar la carga. Sin embargo, los transportistas varados en esa zona, en solidaridad con sus pares en Peñas Blancas, han optado por mantener bloqueadas las fronteras panameñas-costarricenses.