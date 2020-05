Pablo Antonio González Reyes, uno de los agentes más antiguo de LA PRENSA, falleció este domingo 24 de mayo a sus 68 años de edad. González Reyes tenía cerca de 50 años distribuyendo este medio impreso.

Elma López, viuda de González Reyes, manifestó que su marido fue «bien entregado» a su trabajo hasta el último momento de su vida, y que ahora lo recordarán como un buen padre y esposo. «Era bien entregado a su trabajo, un día que no iba a trabajar ya se sentía mal, era como su vida», expresó López.

González Reyes falleció la noche del pasado domingo luego de presentar síntomas del Covid-19. Según López, 20 días antes de su muerte su esposo se mostró «decaído», hasta que en los siguientes días padeció de dolor de cuerpo, mareo, tos seca y altas fiebres. En sus últimos días de vida, presentó problemas para respirar.

Ante de agravarse, la familia de González Reyes trasladó a su padre al hospital Manolo Morales pero el personal no le atendió, argumentando que no había camas para ingresarlo. Tras 15 días de padecimientos, el paciente murió. Por sus síntomas, los familiares decidieron enterrarlo inmediatamente.

Sin embargo, previo a su entierro, los encargados del cementerio Milagro de Dios, le solicitaron a la familia una carta del dirigente del Consejos del Poder Ciudadano (CPC) de su barrio por lo que les fue imposible darle sepultura en ese campo santo. Los restos descansan en el cementerio Caminos del cielo.

Buen trabajador

González Reyes era agente del periódico, es decir, se encargaba de repartir paquetes de periódicos a los puntos de ventas como la terminal de buses Cotran o mercados. Su rutina de trabajo iniciaba desde las 1:00 de la madrugada para recibir los paquetes de diarios. A las 4:00, salía de su casa a repartir los pedidos hasta que salía el sol. Por la tarde se dedicaba a cobrar hasta terminar el día a las 4:00 de la tarde.

Le gustaba tanto lo que hacía que, según López, la petición que hizo González Reyes a su familia fue no dejar de repartir el periódico. «Si algún día me llega a pasar algo, no botés el periódico, sigan adelante. Si a vos (López) te pasa algo, que sigan los chavalos (sus hijos) y esto que sea una cadena», recordó López.