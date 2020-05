Dictadura acusa a EE.UU. y a Costa Rica de financiar a organizaciones «golpistas» para desinformar sobre pandemia en Nicaragua

Para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murllo las informaciones sobre los muertos como sospechosos del nuevo coronavirus Covid-19 y el colapso de los hospitales por la cantidad de pacientes infectados, son parte de un plan de las organizaciones opositoras, a las que siguen descalificando como «golpistas», que son financiadas por los gobiernos de Estados Unidos (EE.UU.) y Costa Rica para desestabilizar al régimen.

Esa teoría conspirativa la dictadura Ortega Murillo la esboza en lo que ha llamado «Libro Blanco: Informe sobre el Covid-19 y una estrategia singular», publicado este lunes 25 de mayo.

Hay un férreo ataque en contra de la demanda de las organizaciones sociales, médicas, docentes, políticas, campesinas y del resto de la sociedad civil de establecer una cuarentena social. Se oficializó en ese «Libro Blanco» que dicha medida no se aplicará en Nicaragua, siempre con el argumento de que se debe priorizar no dañar más la economía, la que se encuentra en recesión por la crisis socipolítica desatada por la represión armada de la dictadura a las protestas de abril del 2018.

«Estamos defendiendo la recuperación económica de una economía debilitada por el intento de golpe de Estado de abril de 2018, que continúa bajo ataque por campañas de noticias falsas (“fake news”) y desinformación, así como ilegales medidas coercitivas», se victimiza la dictadura en en Libro Blanco.

Las medidas coercitivas es como se descalifica las sanciones impuestas por EE.UU., la Unión Europea y Canadá no contra el país, sino de forma individual a funcionarios del círculo de poder de Ortega y Murillo, así como a empresas de la pareja. La única institución sancionada es la Policía Orteguista (PO) por ser el brazo represor de la dictadura.

Violeta Granera, del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Medardo Mairena, coordinador nacional del Movimiento Campesino, y Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, señalaron que las acusaciones contra los opositores es parte de la desesperación del régimen al verse expuesto en su negligencia para enfrentar la pandemia del coronavirus.

«Es el argumento más tonto y falaz que hayan podido esgrimir», dijo Granera sobre sea una campaña orquestada desde EE.UU. y Costa Rica las informaciones ,de las decenas de fallecidos que se reportan a diario, como de los cientos de enfermos que se reportan hospitalizados con síntomas del virus.

«Los infectados y los lamentablemente fallecidos por el Covid 19 nadie los puede inventar. Y no pueden esconder con un libro los efectos que está teniendo la pandemia en la población nicaragüense y en el colapso del sistema de salud, dicho sea de paso, ni de largo preparado para enfrentar el desastre sanitario que el régimen ha provocado». afirmó Granera.

Por su parte Chamorro, de la Alianza, refirió que es la misma posición de negación de la realidad desde el estallido de la crisis en 2018. «Como hacen todas las dictaduras tratando de echarle la culpa a otros. Es buscar como tratar de tapar su propia incompetencia», criticó.

Informar la realidad del país es «terrorismo desinformativo»

Los videos que comparte la población así como familiares de fallecidos por Covid-19 en las redes sociales, así como las publicaciones de los medios de comunicación independientes nacionales y extranjeros que exponen los entierros expeditos y las imágenes de dolor de cientos de familiares a las afueras de los hospitales esperando saber la condición de sus parientes; el régimen asegura que no son sobre la situación de Nicaragua, sino que corresponde a países como Ecuador, Bolivia y otros países.

«El terrorismo desinformativo, gestado desde los Estados Unidos y que los medios de comunicación de muchos países, incluidos los de Costa Rica, cumplen al pie de la letra es brutal, criminal y xenofóbico», acusó el régimen en su Libro Blanco.

Escrito con el mismo tono del discurso de la vicepresidenta Murillo, el texto sostiene que el país sufre «ataques infundados con respecto a lo que sucede con la pandemia» con el fin de dañar la gestión del régimen.

«Mentira tras mentira, de medios de comunicación como Teletica, Repretel y La Nación, cuyos dueños representan a la oligarquía costarricense, mienten descaradamente contra esta hermana nación nicaragüense», acusó la dictadura.

Son acusaciones sin fundamentos según los representantes de la UNAB y la Alianza Cívica.

«Todo está demostrado y es la vivencia dolorosa de la gente. Y está causando rechazo y condena no solo dentro de Nicaragua, sino a nivel internacional», dijo Granera de la UNAB.

El director ejecutivo de la Alianza agregó que «la verdad se impone por sí misma», señalando que la dictadura «siempre trata de crear campañas mediáticas» para desviar la atención de su irresponsabilidad en la propagación del Covid-19 con sus campañas de actividades en medio de la crisis.

Una estrategia fallida para Chamorro puesto que «la gente ya no se deja engañar» «y se sabe lo que está pasando, que la pandemia no es ninguna invención y que la cantidad de infectados y de fallecidos por el virus, es gran parte es culpa de que el régimen por negarse a adoptar las medidas de prevención.

La estrategia de siempre: Hacerse las víctimas

En el documento en que defiende tener control de la crisis sanitaria, el régimen señaló que hay tres líneas de críticas a su gestión por parte de «de los partidarios de los cierres totales o ‘lockdowns’, de la oposición golpista que quieren ver en la pandemia una oportunidad para debilitar al gobierno y a la economía nacional».

Un tercer punto es crear controversia sobre la cantidad de los casos, porque «el Ministerio de Salud solo acepta como Covid-19 aquellos comprobados por medio de pruebas de laboratorio o por dictamen clínico». Atribuir muertes por el virus a los casos por neumonía sería parte de ese plan de desinformación de los opositores, según el régimen.

Para la Alianza y la UNAB el mismo documento es una prueba de la actuación errónea ante la pandemia. «El documento mismo es un reflejo de lo mal que están haciendo las cosas. Costa Rica está demostrando que evitó gran cantidad de muertos, que ha logrado controlar la curva de contagios y se prepara para reactivar la economía. Eso es más contundente que un libro blanco. Si en Nicaragua las autoridades estuvieran haciendo su trabajo, no necesitarían andar publicando un documento para justificar su propia incompetencia», refirió Chamorro, de la Alianza Cívica.

Los opositores señalan que detrás de entregar ese documento a la comunidad internacional, el objetivo es enmascarar que perdieron el control de crisis sanitaria en Nicaragua, lo que para los opositores no tendrá efecto. «Pretenden trasladar esa responsabilidad a la sociedad. Y aunque todos los sectores de la sociedad, entre ellos la Unidad Nacional, hemos estado desde el principio haciendo lo mejor que podemos, priorizando en este momento el salvar vidas, nada va a suplir los efectos de esta estrategia de genocidio sanitario o virosico», afirmó Granera.

Medardo Mairena, coordinador nacional del Movimiento Campesino, señaló que no se necesita ningún plan diseñado desde gobiernos extranjeros para evidenciar el actuar del régimen Ortega y Murillo.

«La información sale de los mismos nicaragüenses. A diario conocemos casos de personas que han ido a los centros de salud, que es lo único que hay en el campo, que llegan con síntomas del coronavirus que no han sido atendidos, porque no hay condiciones, porque faltan camas, equipos y solo los mandan a sus casas con acetominofén. Las familias se están encargando de mostrar el disfraz de que a sus muertos no fue por neumonía, sino por el Covid-19», dijo Mairena.