Las Grandes Ligas (MLB por sus siglas en inglés) y sus divisiones menores retrasaron el inicio de las temporadas por el Covid-19 provocando cuantiosas pérdidas económicas en todas las franquicias. Algunas sufren más que otras los estragos de esta pandemia por lo que se están viendo obligado a dejar en libertad a muchos jugadores con contratos de Ligas Menores.

Desde principio de abril, los Atléticos de Oakland empezaron a dejar en libertad a algunos jugadores de sus Ligas Menores porque no podían seguirle pagando por la crisis económica que se dio a partir de la pandemia. Después se unieron los Cachorros de Chicago, Orioles de Baltimore y más reciente los Medias Blancas de Chicago donde milita el nicaragüense Cheslor Cuthbert.

So, it’s 25 White Sox minor leaguers released. Guerrero is Vladimir Jr.’s cousin and signed for $1.1M in 2017. Davis came over in the Melky Cabrera trade. Maldonado was an overslot HS signing out of the 11th round in 2018. Shilling is a U of I product pic.twitter.com/KBIWjHWPnJ

El jugador costeño no apareció en la lista de 26 peloteros (14 lanzadores) de Ligas Menores que quedaron en libertad por los Medias Blancas, según dio a conocer el periodista James Fegan en su cuenta de Twitter. «Los Medias Blancas dicen que continuarán pagando a sus jugadores de ligas menores hasta fines de junio, incluidos 26 jugadores que lanzaron la semana pasada», señala Fegan.

White Sox say they will continue to pay their minor leaguers through the end of June, including 26 players they released last week. Essentially an extension of the agreement MLB announced on March 31 for $400/week and benefits. That arrangement was set to expire on May 31

— James Fegan (@JRFegan) May 26, 2020