«Es más emocionante ver una caricatura», leyenda mexicana del boxeo sobre Chocolatito vs. Estrada II

Cuando se creía que el mundo del boxeo estaba expectante por una revancha ocho años después entre Román «Chocolatito» González y Juan Francisco «el Gallo» Estrada, la leyenda del boxeo mexicano Erik Morales se convirtió en la antítesis de todos los que hablaban maravillas de ese combate. El recordado peleador azteca fue invitado al programa Peleamundo del boxeador Jessie Vargas, el cual está respaldado por la promotora Matchroom Boxing de Eddie Hearn y, fue sumamente sincero. No hubo escala de grises en todos los comentarios que soltó Morales.

El Terrible Morales estaba indicando que se había decepcionado un poco del boxeo y que se encontraba cerca de un hartazgo del pugilismo porque casi no veía combates. Se considera una persona muy exigente y selectiva. Solamente si el trabajo como comentarista deportivo se lo exigía miraba cualquier pelea. A lo que Vargas le preguntó: ¿Y una pelea Estrada vs. Chocolatito? ¿Te la perderías?, «si. No lo vale. No tiene fuerza. Sí, miré la primera pelea y está más emocionante ver una caricatura o ver una película», confesó sin pestañear el vencedor de Manny Pacquiao. De forma inmediata Vargas se quedó estupefacto, casi sin palabras y rápidamente cambió de tema.

También Morales se refirió a los combates que le hubiera gustado realizar y no pudo, siendo el más relevante ante Juan Manuel Márquez, quien le propinó el nocaut espeluznante en la carrera del filipino Pacquiao y es considerado uno de los pugilistas más inteligentes. «Le dio culito», señaló Morales, en referencia al rechazo de Márquez de esa pelea por más que se intentó llegar a un acuerdo.

La revancha entre Román González y Juan Francisco Estrada se había venido platicando desde 2013 cuando Estrada destronó a Brian Viloria y reinó en las 112 libras. No obstante, siempre los caminos de ambos pugilistas iban en rumbos bifurcados hasta ahora que Román quiere olvidar el pasado con Rungvisai y no piensa en un combate en 118 libras con Naoya Inoue. Todo apunta a que la pelea entre Chocolatito y el Gallo se hará, aunque Morales no la vea. Ambos peleadores han asegurado públicamente el interés por realizarla pronto y Eddie Hearn, figura de peso en el pugilismo, confesó estar negociando por convertirla en una realidad. La única petición del nicaragüense ha sido: «que me paguen bien», para la ejecución del la unificación de los cetros de las 115 libras tanto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).