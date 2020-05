El 23 de noviembre de 1996, la Premier League vivió un momento inolvidable y no gracias a un buen recuerdo deportivo; pero si una gran anécdota. El senegalés Ali Dia logró jugar 53 minutos en un partido oficial con la camiseta del Southampton, tras hacerse pasar como un primo de la estrella africana George Weah. El impostor consiguió, gracias a una llamada bien ejecutada, burlar a todos en el club inglés, incluido al famoso entrenador Graeme Souness para así cumplir su sueño de jugar en la liga inglesa.

La historia del senegalés Dia inició en un momento en el cual el club inglés Southampton sufría de varias lesiones de sus atacantes. Su entrenador, en esos días había acordado decibir una llamada con George Weah, legendario ex delantero del Milán y PSG, además de ser reconocido por la FIFA el mejor jugador del mundo en 1995. Weah le pidió una oportunidad para su primo, una futura estrella africana, que incluso había marcado dos goles en la última victoria de su selección en las eliminatorias. Sin embargo ese primo era Ali Dia y Weah en el teléfono no era más que un astuto colega de su universidad.

Conociendo la carencia de su club en ese momento, el entrenador creyó la historia y le ofreció un contrato de prueba por un mes. Dia era únicamente un jugador de fines de semana, el cual viajaba con un equipo francés de nivel aficionado. El “atacante” senegalés pasó sus primeros días en el club sin causar una buena impresión, pero un golpe de suerte le llevó a su objetivo. A pesar de haber sido convocado para un juego del equipo de reserva del Southampton, este se canceló por lluvia y esa razón lo llevó a terminar dentro de la convocatoria para un partido de la Premier League contra el Leeds United.

No obstante estar dentro de la convocatoria no le aseguraba disputar minutos en el partido, pero la suerte volvió a estar de su lado. En el minuto 32 Matt Le Tissier, de los mejores futbolistas ingleses en la historia, se lesionó y pidió sustitución, lo cual a falta de jugadores de ataque, llevó al técnico Souness pedirle a Ali Dia que se alistara. Momentos más tarde, Dia entraba al terreno de juego con el número 33. No todo fue color de rosa, su actuación no fue buena y al minuto 85 fue reemplazado, aún habiendo este entrado de cambio.

El mismo Le Tissier, recuerdó hace poco en un documental sobre futbol inglés, riendo, lo sucedido: “Eso fue increíble. Parecía Bambi corriendo sobre hielo. Fue una situación muy extraña”. Tras el partido, Graeme Souness llamó al verdadero George Weah y descubrió que había sido engañado.

Tras dos semanas dentro del club, Dia fue liberado por el Southampton. Días después descubrieron que el africano no sólo había mentido en quien era, sino también en su edad, tenía 31 años y no 22. Era un simple estudiante de economía que jugaba al futbol en su tiempo libre y soñaba con jugar un día en la Premier League. Dia a día de hoy es el número 1 en la lista hecha por The Times y The Sun de los peores jugadores en la historia de Inglaterra.