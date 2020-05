Costa Rica: «Nuestro principal riesgo sanitario en este momento es el alto nivel de circulación del virus en Nicaragua»

El ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, expresó este miércoles, una vez más, la preocupación que existe en su país por la presencia del Covid-19 en Nicaragua y el nivel de propagación que está teniendo el virus aquí. En esta ocasión, el ministro afirmó que el principal riesgo para Costa Rica es Nicaragua.

«Es importante indicar que en realidad nuestro principal riesgo sanitario en este momento es el alto nivel de circulación del virus que existe en el vecino país de Nicaragua. Ese es en realidad el principal riesgo que tenemos y tenemos que ser en esto siempre muy diligentes», afirmó Salas durante una conferencia de prensa.

Las declaraciones del ministro de Salud tico se suman a las que han hecho otros funcionarios de ese país sobre las medidas que el régimen de Daniel Ortega no ha establecido para hacerle frente a la pandemia. Nicaragua es el único país de la región que no suspendió clases, no decretó ningún tipo de cuarentena y, muy al contrario de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), promovió actividades masivas.

«El país hermano de Nicaragua pone un riesgo adicional, una carga adicional en el riesgo de que tengamos eventualmente un transmisión incrementada en nuestro país», sentenció Salas.

Este mismo miércoles, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, hizo una llamado al régimen orteguista para que tome medidas verdaderas en Nicaragua y evite la propagación del virus en la región. «Realmente yo quisiera invitar al gobierno nicaragüense para que realmente tome medidas que nos proteja a todos, finalmente vivimos en este mundo y somos frontera con Nicaragua», dijo.

Salas recordó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) situó a Nicaragua en la fase de contagios comunitarios, lo que significa, según la OMS, que el país está experimentando brotes más grandes de transmisión local y las autoridades ya no pueden identificar el nexo epidemiológico del paciente.

«Nicaragua fue ubicado ya por la misma OMS como un país con transmisión comunitaria, riesgo 4, y en realidad en Centroamérica nosotros no hemos alcanzado el estatus de transmisión comunitaria», aseguró el ministro Salas.

Hasta este 26 de mayo, el Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua registra 759 casos de Covid-19 y 35 muertos. Los datos del Minsa demuestran la velocidad de propagación del virus en el país, ya que en una sola semana se registraron 480 nuevos pacientes, es decir más del 63 por ciento de la cifra total.

De igual forma la OPS advirtió el martes que se espera un «aumento fuerte» de casos de Covid-19 para Nicaragua en las siguientes semanas.

Hasta este miércoles, Costa Rica registra 984 casos de Covid-19, 10 muertos y 639 recuperados.

El ministro de Salud tico añadió que su país ha tenido contacto con Nicaragua, a través de la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca), del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). «Hemos mantenido reuniones, hay un plan de contingencia, en algún momento yo también he conversado con la ministra de salud de Nicaragua, sin embargo indico el riesgo», dijo pero no ofreció detalles sobre la respuesta de las autoridades nicaragüenses.

Casi 13 mil rechazos en puestos fronterizos con Nicaragua

En la conferencia, Michael Soto, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, afirmó que ese país ha rechazado a un total de 13,111 personas por las medidas restrictivas que aplicaron desde el inicio de la pandemia.

Del total, 6,601 han sido en Peñas Blancas y 6,181 en Las Tablillas, ambos puestos fronterizos con Nicaragua.