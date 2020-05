VIDEO: Mike Tyson empuja a reconocido luchador de la WWE y provoca pelea multitudinaria

La presencia de Mike Tyson en cualquier lugar es sinónimo de espectáculo. Por eso su presencia en cualquier llama la atención porque puede ser capaz de sorprender con su volátil carácter como sucedió la noche del miércoles durante una velada de lucha libre de la recién fundada empresa All Elite Wrestling.

.@IAmJericho wanted @MikeTyson. He got him AND @vitorbelfort AND @HenryCejudo AND A WHOLE LOTTA TROUBLE 😱 #AEWDynamite pic.twitter.com/iqvEnqx9Nb

— All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) May 28, 2020