Cambio de discurso: representantes de equipos piden no reanudar el Pomares el 5 de junio

Cuando la tragedia toca la puerta es capaz de cambiar discursos, al menos en los representantes de los equipos del Campeonato de Primera División. Durante la reunión de este jueves se pasó de «todo está normal», «el gobierno tiene todo bajo control», «el Covid-19 es un simple resfriado» a «hay que ser conscientes esta no es una situación normal», «estamos arriesgando la vida de los atletas y de los aficionados», «si hay que suspenderlo se debe hacer y no es por capricho sino por la realidad que estamos viviendo», «no sabemos el comportamiento de la pandemia». Las frases son incontables y no solo fue la muerte de Carlos Aranda que los hizo reflexionar, sino también el cómo la pandemia se ha ido devorando a familiares o conocidos. Y de criticar a jugadores usando mascarillas pasaron a usarlas.

Prácticamente había un consenso casi general sobre extender la suspensión del Pomares. Sobre una fecha de retorno habían muchas variaciones. Dionisio Bravo y Lenard Ortez, representantes de los Dantos y Nueva Segovia, estaban de acuerdo en jugar a mediados de junio. «No recomiendo dejar de jugar por mucho tiempo», señaló Bravo, ignorando el momento crudo que vive el país azotado por la pandemia. No obstante, la mayoría de representantes coincidieron en que se debe jugar a finales de junio o inicios de julio. «En Jinotega los jugadores no quieren jugar, tienen miedo de llevarle el virus a sus familiares. La situación allá no está de la mejor manera», explicó Rafael Ríos, encargado de ese conjunto norteño.

Davis Hodgson, mánager y representante de la Costa Caribe cuestionó a la Comisión Nicaragüense del Beisbol Superior al no tomar una pronta decisión: «La Costa Caribe sigue entrenando en Managua y la semana pasada solo en alimento gastamos 51 mil córdobas. Necesitamos saber si se va a jugar o no para así mandar a sus casas a todos los peloteros. Además, propongo que se les mantenga el salario a los jugadores. Se lo merecen por todo lo que han hecho», propuso el estratega.

El representante de Rivas, Ramón Martínez fue de los que más frontal habló en sus posiciones: «No sé porque se quiere desinformar, la pandemia de la desinformación tiene enfermo al mundo. Esto no es cosa de una persona, nosotros arriesgamos la vida de los atletas y de los aficionados. Hay que tomar conciencia», indicó, mientras Vidal Alonso de Chinandega agregó: «Nuestra zona es de las más golpeadas. No se ve cómo esto baje, sino la curva tiende a subir. Hay que tomar una decisión salomónica».

El representante del Bóer, Ronald Tiffer hijo, apuntó que su equipo no entrenó como una medida de seguridad y espera que a mediados de junio se tenga ya una respuesta concreta de que si habrá o no continuidad. Por otro lado, el representante de Masaya, Agustín Orozco pidió más tiempo para que su equipo se recupere por las bajas que presentaron con síntomas de Covid-19 y que no lo dejaran eliminado como se habían planteado en un primer momento. Lo que si no tuvo vuelta atrás fue la decisión de los ocho clasificados, Carazo y Rivas quedaron definitivamente eliminados. Mientras Masaya, Jinotega y Matagalpa irían a una serie de desempates en caso de reanudarse, pero todo dependerá de la decisión del martes.

La Comisión aseguró que el salario de todos los jugadores hasta el momento se mantendrá hasta junio. «No podemos tomar una decisión, falta que nos reunamos el día martes con toda la junta directiva. Falta Nemesio Porras y también el arquitecto Marlon Torres», explicó el Comisionado de la Liga, Carlos Reyes, ante la inconformidad de algunos presentes. También se insinuó que todas las opciones estaban sobre la mesa: jugar a puertas cerradas, retomarlo como si todo siguiera normal o suspender definitivamente el campeonato. «Ahora que conocemos sus planteamientos sabemos por donde anda la cosa», indicó Reyes en la reunión de este jueves en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).

Los representantes

Estuvieron 11 representantes de los equipos: Ronald Tiffer (Bóer), Dionisio Bravo (Dantos), Ramón Martínez(Rivas), Davis Hodgson (Costa Caribe), Walter Guzmán (Carazo), Ramón Rodríguez (Estelí), Rafael Ríos (Jinotega), Lenard Ortez (Nueva Segovia), Vidal Alonso (Chinandega), Agustín Orozco (Masaya), Francisco Alvarado (Matagalpa).