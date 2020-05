El astro del futbol al que los africanos del meme del ataúd les gustaría bailarle

El fundador en Ghana del Pallbearing Dancer o los bailarines paseadores de féretros, Benjamin Aidoo, expresó un deseo que tiene su grupo y es el de rendirle un homenaje con su exótico baile a uno de los futbolistas más famosos del planeta.

Puede interesarte: VIDEO: Mike Tyson empuja a reconocido luchador de la WWE y provoca pelea multitudinaria

No se trata de Messi o Cristiano Ronaldo. “Les deseo una larga vida a todos, por supuesto, pero si tuviera esa oportunidad, ¡soñaría con llevar a Ronaldinho a su último hogar!”, manifestó Aidoo, de 34 años, y fanático del Barcelona y Chelsea, en una entrevista con Foot Mercato.

“Ronaldinho es un jugador que siempre me ha impresionado. Sería un tributo del bailarín que soy para el bailarín que él estaba en el campo”, aseguró el ghanés acerca de su admiración por el brasileño. “Luego Maradona y finalmente Messi”, completó su podio de sus jugadores favoritos.

Además lea: ¿Qué pasará con Cheslor Cuthbert? Medias Blancas dejan en libertad a 26 jugadores de Ligas Menores

Aidoo, con la fama repentina que adquirió, había dado a conocer su fanatismo por el Culé y la Pulga. “Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies. Soy aficionado del Barsa, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme», comentó para la Cadena SER.