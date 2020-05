BCN reaparece con cifras a marzo optimistas en actividades económicas, tras meses de ocultar el comportamiento del IMAE

Después de acumular casi medio año de silencio sobre el estado de las actividades económicas, el Banco Central de Nicaragua reapareció esta semana con su primer informe sobre el comportamiento del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) en marzo y el acumulado hasta el primer trimestre de 2020, que refleja que la economía está en positivo, pese a que se tuvo una de las peores Semana Santa de las últimas décadas.

Semana Santa suele ser una de las temporadas más dinámicas en los primeros meses de cada año, pero como consecuencia de la pandemia, que en el mundo se desató desde principio de año y en Nicaragua aterrizó en la última semana de marzo, esto devastó las vacaciones de esa fecha, dejando desolado no solo al comercio sino también al turismo y actividades conexas.

El Banco Central en su sitio web no da cuenta en detalle y por actividades cómo se comportó cada sector en enero y febrero, pero asegura que en marzo el índice solo cayó 1.5 por ciento frente a la contracción de 10.1 por ciento en igual mes del año pasado, pese a la peor Semana Santa en décadas.

Según un consolidado que aparece en el reporte de marzo, en febrero las actividades económicas crecieron 3.1 por ciento, pero se desconoce cómo varió el índice en enero, porque el BCN no tiene disponible los reportes mensuales para cada uno de esos meses.

Aún así, las autoridades monetarias afirman que en términos acumulados, es decir el promedio enero-marzo el IMAE refleja un crecimiento de 0.8 por ciento frente a la contracción que se registraba en igual periodo del año pasado que era 8.8 por ciento.

Según las cuentas del Banco Central fueron sectores como pesca y acuicultura (60.5 por ciento), comercio (13.8 por ciento), pecuario (9.6 por ciento), salud (2.9 por ciento), administración pública (2.7 por ciento), los que más crecieron solo en marzo.

En el reporte, el BCN reconoce que sectores como hoteles y restaurantes (24.8 por ciento), intermediación financiera y servicios conexos (18.3 por ciento), energía y agua (12.7 por ciento), los que más se desplomaron en el último mes del primer trimestre, lastrando el indicador acumulado del periodo.

“Los servicios de hoteles y restaurantes disminuyeron 24.8 por ciento (crecimiento de 6.9 por ciento en el acumulado enero-marzo). En esta actividad incidió la disminución del número de visitantes provenientes del exterior”, explicó el BCN en su reporte.

En el caso de comercio, indica que en “marzo este creció 13.8 por ciento (7.2 por ciento en el acumulado enero-marzo), como resultado de aumentos en ambas modalidades, al por mayor y al por menor”.

Unas de las actividades claves es la producción agrícola y pecuaria. Al respecto, pese a la sequía de financiamiento que sufre la economía en general, las cuentas del BCN indican que en marzo creció 1.5 por ciento, para un acumulado de 0.8 por ciento de repunte.

El máximo emisor bancario atribuye ese comportamiento en el campo a “mayores labores y producción en maíz, frijol, arroz, vegetales, raíces, tubérculos, frutas y cítricos, entre otros productos agrícolas”.

La actividad pecuaria creció 9.6 por ciento en marzo para un acumulado en el año de 10.8 por ciento. Esto, según el BCN, debido al aumento en la “matanza vacuna, matanza de aves y producción de leche, principalmente”.

Impacto de pandemia se verá después

Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, dijo que los números al primer trimestre aún no reflejan el impacto de la pandemia y esto se sentirá en los trimestres venideros a medida que la crisis sanitaria haga estragos en Nicaragua. Es cuestión de tiempo.

“Creo que hay una realidad, igual como sucedió en el 2018, donde los primeros meses, antes de abril hubo un crecimiento, luego ese crecimiento desapareció, lo mismo está sucediendo en esta situación con la pandemia (…) la realidad es que lo que están sacando es una foto que no refleja la realidad a partir del Covid, esa foto lo que te refleja es lo que sucedió en el país antes del Covid en este año 2020, así que hay que esperar la foto que te refleje lo que va a suceder después”, dijo Aguerri.

El presidente del Cosep recordó que antes de la crisis sanitaria los pronósticos de los organismos apuntaban a que la economía del país iba a caer -1 por ciento, pero con el impacto de la pandemia las proyecciones indican que la caída será entre un 5 y 6 por ciento.

Aguerri expresó que será hasta el tercer trimestre del año, cuando realmente se verá el impacto que tuvo la pandemia. “Para el tercer trimestre ya va poder verse reflejado cuál es ese impacto de manera más clara, en las cifras macroeconómicas, ahorita en el primer trimestre como se menciona podría ser que efectivamente hubiera ese crecimiento, el segundo trimestre definitivamente, ya para lo que es abril y mayo, ya hay una realidad que nos volvió a pasar encima”, dijo Aguerri.

Comercio no observa un crecimiento

El IMAE indica que el sector comercio creció 7.2 por ciento, acumulado entre enero y marzo. Al respecto Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio (CCSN), expresó que no observan ese crecimiento y por el contrario ven un decrecimiento en el sector desde marzo, pero solo en ese mes el BCN dice que hubo un aumento de 13.8 por ciento.

“Algunos sectores puede ser que noten un crecimiento, como son los que están en el área farmacéutica o en la venta de alimentos, sin embargo nosotros nos basamos en la información de los socios de los distintos rubros y de información de otras herramientas, como Google movilidad, y basado en eso solo vemos caída, porque desde inicios de marzo el comercio comenzó a ser afectado”, dijo Hilleprandt.

La presidenta de la Cámara de Comercio también señala que otro indicativo es que la cartera del crédito comercial se ha contraído, lo que daña el crecimiento de la actividad comercial.

“Estamos viendo ahorita con el economista, que ha habido una contracción en los saldos de la cartera bruta del crédito comercial, ¿qué significa esto? O vos no estás queriendo acceder a un préstamo porque tenés temor de no poderlo pagar o ha habido una contracción de parte del Sistema Financiero, eso indica que el sector no está bien”, agregó.

Otros en caída

La actividad de construcción disminuyó 3.5 por ciento (8.6 por ciento en el acumulado enero-marzo). “Entre los materiales de construcción que incidieron en este resultado se encuentran: acero, arena, piedra cantera y piedra triturada, principalmente”, según el BCN.

La industria manufacturera cayó 2.9 por ciento en marzo (crecimiento de 6.1 por ciento en el primer trimestre), “debido a menor producción de derivados de petróleo, azúcar, tabaco y bebidas, principalmente. Este comportamiento fue parcialmente contrarrestado por aumentos en la producción de carnes y pescados, lácteos, textiles, no metálicos, maquinaria y equipos, entre otras”.