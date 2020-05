El tenor italiano Andrea Bocelli tuvo coronavirus y criticó el miedo que le tienen al Covid-19

El tenor italiano Andrea Bocelli e intérprete de «Vivo por ella», «Cuando me enamoro», «Ave María», «Perfidia», entre otros, reveló este martes que tuvo coronavirus a principios de marzo pero solo padeció síntomas leves, al igual que su esposa Veronica Berti y dos de sus hijos Amos y Matteo, pero ninguno sufrió síntomas de relevancia, según reconoció a la salida del hospital de Pisa (norte), al que acudió para donar plasma.

Para saber su estado de salud, el cantante, músico, escritor y productor se hizo las pruebas el 10 de marzo y dieron positivo, pero fue prácticamente asintomático, solo con algunas décimas de fiebre, reveló a los medios.

Bocelli acudió junto a su esposa el pasado martes al hospital Cisanello de Pisa, ambos protegidos con mascarillas, para donar plasma para la investigación de esta enfermedad. “Fue terrible, toda mi familia estaba contaminada”, dijo a los periodistas. “Todos tuvimos fiebre, aunque afortunadamente no era alta, con estornudos y tos”, agregó.

“Tuve que cancelar muchos conciertos… Fue como vivir una pesadilla porque sentí que ya no tenía el control de las cosas. Esperaba despertar en cualquier momento”, dijo, según reporta La República.

“El hecho de que un virus de la misma familia de los virus de la gripe, del resfriado, del dolor de garganta, pueda poner de rodillas al mundo entero es algo que todavía me cuesta asimilar”.

Con positivismo

“Sinceramente, cuando he descubierto que lo tenía, me he lanzado a la piscina porque estaba bien”, señaló el cantante, según publica eltiempo.com

En un comunicado, el propio hospital agradeció al cantante la donación, que servirá para el estudio ‘Tsunami’, un experimento nacional que valorará la eficacia del plasma inmune de pacientes que han pasado el coronavirus en el tratamiento contra la enfermedad.

Durante su convalecencia, el tenor ha participado en numerosas causas para ayudar en la lucha contra el coronavirus, que en su país, Italia, ya ha infectado a más de 230.000 personas, de las que 32.877 han muerto, según el ultimo parte oficial, añade este medio.

El 12 de abril, día de Pascua, Bocelli ofreció un emotivo concierto, Music for Hope, en la catedral de Milán (norte), ante una ciudad vacía y confinada, como el resto del país, para dar un mensaje de esperanza que conmovió al mundo.

Y también sumó su voz al macroconcierto por internet One World Together at Home, convocado por la Organización Mundial de la Salud y Lady Gaga.

«Como si fuera lepra”

El cantante también reflexionó sobre la emergencia y las consecuencias de la cuarentena que en Italia, uno de los países más golpeados por el brote, duró más de dos meses.

“Hay muchas reflexiones que hacer, gracias a Dios que no desempeño roles políticos, por lo tanto, no estoy llamado a tomar decisiones y ni siquiera me gustaría estar en el lugar de quienes deben tomarlas”, dijo el cantante. “Entiendo que hubo un momento muy complicado cuando hubo una emergencia en los hospitales, pero miro a mi alrededor y ahora veo una situación que es absolutamente normal, lo que no es normal es el comportamiento de quienes aún temen hoy este virus como la lepra y un país que está de rodillas porque las actividades no logran reanudarse”.