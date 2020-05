¿Cuánto tiempo puede llevarle a una persona recuperarse del Covid-19? Esto responden los médicos

La circulación de la fase de transmisión comunitaria en Nicaragua ha hecho que los casos de contagios por Covid-19 llegue cada día a más familias y refuerce la curva de la pandemia que está atravesando el país. Esto ha llevado que el sistema de salud colapse y los enfermos sean tratados por su familia desde casa.

Pero, ¿Cuánto tiempo debe pasar el paciente bajo cuido? ¿Cómo saber que ya pasó el riesgo de agravarse? De acuerdo a los fuentes médicas consultadas, esto dependerá del tipo de caso de contagio, si es leve, moderado o grave. Sumado a la manera que responde cada cuerpo frente al virus.

La doctora Anely Pérez Molina, de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), expresó que actualmente le preocupa el tiempo de recuperación que se está tomando la persona, cualquiera que sea el caso, puesto que el paciente aunque haya superado todos los síntomas, este aún mantiene carga viral, lo que podría ser un riesgo para las demás personas.

«En esta recuperación el paciente está liberando virus, entonces no debería regresar al trabajo… tenés que esperar 14 días desde el último síntoma para poder regresar al trabajo, 15 días con síntomas y 14 días de reposo», consideró Pérez Molina.

Y destacó la importancia de las pruebas para el debido tiempo de recuperación, pues estas confirmará o descartará si la persona tiene el virus. «El tema que más me preocupa a mí es cómo hacés para confirmar que tu paciente tiene Covid-19. ¿Cómo hacés para justificar que esa ausencia es por el Covid-19 si nadie está haciendo las pruebas más que el Minsa?», cuestionó.

El epidemiólogo Rafael Amador consideró que al menos son 21 días del proceso de la enfermedad, pero para las personas que presentaron mayor complicaciones puede extenderse la recuperación a más de un mes. «Me dicen la fecha del primer día que sintieron los síntomas, me voy ocho días atrás y a eso le sumo 21 días para tratar de ver el periodo que deben estar aislados. Si la persona tuvo una persona más grave de la enfermedad, tuvo una mayor carga viral, entonces esa persona pasan hasta un mes o mes y medio de recuperación», dijo.

Atención desde casa

El doctor Amador compartió que los casos leves y moderados pueden tratarse desde casa, siempre y cuando haya observación médica y separación de pacientes: los menores de 60 años que no tienen comorbolidad (ocurrencia de más de una patología en la misma persona) y los mayores de 60 años, o menores a esa edad, que tengan comorbolidad. En todos los casos, la persona debe mantenerse aislada.

«Esto es importante porque el virus no se va a manifestar de igual manera en toda la gente y eso ayuda a tomar medidas y saber a quién priorizar», dijo el doctor Amador.

El epidemiólogo explicó que el 80 por ciento de las personas que tendrán contacto con el virus no presentarán síntomas, pero sí tendrán la capacidad de contagiar por al menos 15 días. El 20 por ciento restante será sintomáticos, y de ahí se derivará los casos leves, moderados y graves. «El 15 por ciento (de ese 20) son leves o moderados, esos casos si se dan en menores en 60 años que no tienen comorbilidad el manejo es básico», señaló el doctor, quien agregó que durante la enfermedad, la persona debe hidratarse, comer bien, comer alimentos alcalinos (aguacate o limón), tomar vitaminas A, C y D y zinc.

Para el paciente que tiene comorbilidad, la sintomatología puede presentarse igual que los demás pero el cuerpo puede tener una respuesta inmunológica al virus. «Ya no es el virus que provoca el daño sino la respuesta del cuerpo al virus», declaró el doctor Amador.

Fase de la enfermedad

Basándose en la experiencia de atención a personas contagiadas, la doctora Anely Pérez Molina considera que el virus se desarrolla por etapas, comenzando los primeros seis días con síntomas de fiebres, dolor de cuerpo, dolor en la espalda baja, dolor de cabeza, dolor de garganta, mareos o secreción nasal. «Eso es lo más común en los primeros siete días, después viene uno o dos días de mejoría que el paciente dice me siento bien», afirmó la doctor Pérez Molina.

Sin embargo, al noveno día de la enfermedad el paciente puede recaer con tos y cansancio o pérdida del olfato y gusto, aseguró la doctora, quien agregó que ese ha sido el compartimiento de sus pacientes. «Esa es la fase crítica (del enfermo), entre el día 9 u 11, es una etapa donde se puede presentar la saturación de oxígeno baja y es cuando los pacientes se muestran bien cansados y preocupados», explicó.

El epidemiólogo subrayó que «hay que tener mucho cuidado en la evolución del paciente» y estar atento si los niveles de oxígeno es mayor o menor al 92 por ciento. «En el momento en que llegue a 92 por ciento significa disnea silenciosa, la gente no se da cuenta que comienza a perder la capacidad de oxigenación y están respirando normal, no se dan cuenta, hasta que cinco días después caen en la disnea profunda», expresó.

Ante cualquiera de los casos, los médicos enfatizaron que la persona no se debe automedicar y consultar un médico.

¿Cómo identificar la caída de oxigenación?

Poder identificar lo más temprano la caída de oxígeno de una persona será decisivo para la evolución de su salud. Las fuentes médicas recomendaron el uso del oxímetro o bien, realizar el siguiente ejercicio: inhalar profundamente y mantenerlo al menos siete segundos. «Si usted no llega a siete segundo está en problemas, significa que anda debajo del noventa por ciento su capacidad respiratoria», señaló el doctor Amador.

El epidemiólogo hizo un llamado a las personas que si logran identificar este punto, deben ponerse inmediatamente en contacto con un médico.