«Una vacuna en 18 meses sería un nuevo récord mundial»

Christian Marín Müller es costarricense, tiene un doctorado en virología por el Baylor College of Medicine en Texas, y en 2013 descubrió un tratamiento que permite luchar contra el cáncer de páncreas.

Desde inicios de la pandemia ha estado conversando con LA PRENSA sobre las características del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa Covid-19.

En esta ocasión Marín Müller habla sobre la posibilidad de que el virus sea declarado endémico, como adelantó un funcionario de la OMS, la posibilidad de tener una vacuna en corto tiempo; se refiere a los tratamientos de los que se habla para contrarrestar el virus o mejorar el sistema inmunológico y al nivel de inmunidad adquirido por quienes han sobrevivido a la enfermedad.

1.- Un funcionario de la OMS hablaba hace un par de semanas que el SARS CoV2 podría convertirse en un virus endémico, qué significa esto y qué factores favorecen para que esto suceda?

Cuando un virus se declara endémico significa que no se va a desaparecer, sino que más bien tendrá una presencia constante y / o una prevalencia en la población. Entonces, si el coronavirus se quedó en cierta área, podría considerarse endémico allí. Otras especies endémicas incluyen el VIH, la varicela y, en algunas zonas de África, la malaria. Siempre están presentes en una determinada población o región, pero no necesariamente en niveles altos. Lo importante acá es saber que el virus no se irá a ningún lado.

2.- En los Estados Unidos se habla de una vacuna para finales de este año. Por otro lado hay expertos que dicen que el proceso puede durar una década. ¿Cuánto es un tiempo realista?

Antes de poder inyectar una vacuna a una gran cantidad de la humanidad necesitamos estar completamente seguros de que no va a causar enfermedad, y tenemos que estar totalmente seguros de su efectividad. En promedio el desarrollo de una vacuna dura 10.71 años. El récord fue para la vacuna de paperas en los años 60 y fue de 4 años.

No significa que no sea posible hacerlo en menos, y con todo el enfoque y los recursos destinados a generar una vacuna contra el coronavirus existe esa posibilidad. Pero nunca se ha hecho, y hacerla en 18 meses ya sería un nuevo récord mundial. No veo probable que se pueda hacer para finales de este año, pero no lo descarto.

Hay ciertos plazos que no se pueden acortar, y veo muy difícil tener una vacuna accesible antes de mediados del 2021. Sin embargo, espero que se logre antes por el bien de todos.

3.- Por ser este virus de la familia coronavirus, considera usted que se podría encontrar una vacuna más rápido ya que su tipo se ha estudiado antes, como en el caso del SARS CoV-1?

Este virus tiene una alta similitud con SARS-CoV-1, por lo que se espera que los avances en creación de una vacuna para el primero pudieran acelerar los estudios con el segundo. Sin embargo, reitero que a pesar de que muchos grupos empezaron a trabajar en una vacuna contra el SARS-CoV-1 en el 2002, aún no tenemos una vacuna para este virus tampoco.

4.- A propósito, ¿cómo se explican los virólogos que el SARS CoV-1 simplemente “desapareció”, como he leído en algunos artículos?

Lo anterior se puede explicar, en parte, por el hecho de que el SARS-CoV-1 se logró contener y esencialmente fue erradicado en el 2003, y por ende se perdió mucho del financiamiento hacia el desarrollo de nuevas vacunas contra el mismo. El SARS-CoV-1 era menos contagioso, y además generaba enfermedad con síntomas bastante fuertes en la mayoría de los contagiados. Este nuevo coronavirus afecta a mucha gente de manera asintomática o presintomática, lo cual permite que se esparza mucho más rápidamente por la población, haciendo casi imposible que se pueda contener de la misma forma.

5.- También he escuchado que “la pandemia va a terminar” pero con un virus tan contagioso, con la imposibilidad de mantener al mundo paralizado y sin una vacuna, ¿cómo puede “terminar”? ¿Las pandemias desaparecen naturalmente?

La palabra pandemia es un término geográfico. El fin de una pandemia no implica que el virus se desaparezca del mundo, simplemente implica que su prevalencia geográfica como virus nunca antes visto en el mundo ya no aplica de la misma manera.

6.- Antes del SARS CoV2, la otra gran pandemia, al menos que yo sepa, ha sido el SIDA y no ha desaparecido. ¿Cómo nos explicaría la diferencia?

El VIH y el SARS-CoV-2 son virus distintos, y por ende hacer comparaciones directas entre ambos es incorrecto. Hay varias cosas que podemos rescatar y comparar—entre ellas es que mientras no haya una vacuna, ninguno de los dos virus se va a ir a ningún lado. La otra es que a pesar de que no hayan vacunas, hemos adoptado medidas para subsistir con VIH. Estar infectado con el VIH ya no es sentencia de muerte. Esto se ha logrado utilizando medicamentos, condones, y otras prácticas de seguridad. Podemos hacer lo mismo con el coronavirus, y adaptar medidas que nos protejan y encontrar terapias que nos ayuden a sobrellevar la enfermedad mientras desarrollamos vacunas.

7.- Siguiendo con el VIH, después de 40 años todavía no tiene vacuna. Entiendo que son virus diferentes, pero por qué hay optimismo en encontrar con este una vacuna tan pronto?

El VIH muta muy rápidamente, mientras que el coronavirus es mucho más lento mutando que otros virus. Por ejemplo, el coronavirus muta a la mitad de la velocidad que muta el virus de influenza. Por ende, se podría estimar que si logramos generar una vacuna contra el coronavirus, la protección que nos da duraría al menos un tiempo similar a lo que dura para influenza, desde el punto de vista de las mutaciones. Sin embargo, no sabemos si podemos generar protección contra este virus. El VIH también es distinto en que ataca y se esconde en células del sistema inmune, haciendo más complicada su control. Esperamos que con el coronavirus podamos generar mejores respuestas, pero la verdad es que no sabemos si podremos generar una vacuna efectiva y segura.

8.- Ya hay protocolos de tratamiento. ¿Qué es lo que está funcionando y por qué?

Hay más de 440 compuestos farmacológicos en desarrollo contra el nuevo coronavirus. 110 son vacunas, y el resto se divide entre antivirales (que atacan al virus) y terapias (que tratan de modular la respuesta del cuerpo ante el virus). De estas, la más prometedora hasta el momento es Remdesivir. El antiviral Remdesivir, que fue creado contra el ébola, y aunque no sirvió en ese caso parece ser que sí tiene un efecto contra el coronavirus. Sin embargo, tenemos que tomar esto con un poco de cautela. Los resultados de Remdesivir no demuestran que salva vidas, solemente que acorta la estadía hospitalaria de 15 a 11 días en promedio. En este como todos los casos, la data que tenemos es incompleta; faltan muchos estudios para asegurarnos de la efectividad y seguridad de algún medicamento, y no podemos confiar en ninguno hasta que tengamos la data certera.

9.- Ahora que ya se conoce mejor este virus y su efecto en los humanos, ¿se puede asegurar que quienes sobreviven a Covid-19 quedan inmunizados?

Todavía no sabemos, definitivamente no podemos asegurar inmunidad. Más bien al parecer la respuesta de anticuerpos neutralizantes no es muy duradera.

10.- ¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema inmunológico frente a este virus? Se habla de tomar vitamina C y D y se habla hasta de remedios caseros: ajo, cúrcuma, etc. O incluso hacer gárgaras de sal y limón. ¿Hay algo de eso?

El ejercicio y la buena alimentación son la única forma de preparar nuestro sistema inmune para luchar contra el virus. No hay nada más que logre ese efecto. Ningún remedio casero ni medicamento va a ayudar en este caso. Lo mejor que podemos hacer para prevenir el coronavirus es mantener la distancia de dos metros entre cada persona que no sea de nuestro núcleo familiar, mantener alto nivel de higiene, y usar mascarillas en público para proteger a las demás personas en caso de que estemos contagiados y no lo sepamos.