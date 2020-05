«Nos sentimos atados y amenazados». El clamor de los docentes que son obligados a impartir clases en medio de la pandemia

Los docentes de los colegios públicos de Managua se sienten cada día más atemorizados de salir de sus casas y contraer el Covid-19, pero, ante la negación de la dictadura Ortega Murillo de suspender las clases presenciales, se ven obligados a asistir a los centros escolares.

En momentos en que Nicaragua vive la curva ascendente de la pandemia del Covid-19, los padres de familia han expresado a las autoridades de los colegios que prefieren que sus hijos reprueben el año escolar, a que se contagien del virus. La asistencia de estudiantes, en los centros educativos públicos «está peor», aseguran los maestros.

Pero a pesar de la elevada inasistencia a clases, los docentes deben llegar todos los días al colegio por temor a ser despedidos. «Nos sentimos atados, amenazados, uno está frustrado, estresado, histérico porque uno vuelve a su casa y por ejemplo yo, soy una persona diabética y me estoy cuidando pero por la tarde, tengo que venir a dar clases», dijo un profesor de secundaria del Distrito V.

En el centro donde labora, modalidad secundaria, hay una matrícula de aproximadamente 300 alumnos, pero este jueves, «nadie llegó». «Damos clases hasta donde se pueda. Estamos avanzando pero no mucho, o sea, no a un ritmo normal», explicó el docente.

La Unidad Sindical Magisterial reporta ocho profesores fallecidos por síntomas del Covid-19 y decenas de maestros contagiados a nivel nacional. Ante este escenario, la Unidad exige al régimen orteguista suspender las clases presenciales para no seguir exponiendo a los docentes y sus familias.

«Cada día nos llaman más escuelas de que hay más maestros afectados, y algunos donde no se muestran tan graves los obligan a que se presenten, esto es un sometimiento, se aprovechan de la necesidad de un pueblo», dijo Lesbia Rodríguez, representante de la Unidad Magisterial.

Reina el temor

«Todos estamos enfermos, ahorita en secundaria no están llegando porque están bien mal los maestros, incluso hasta la directora parece que cayó porque tiene una semana de no estar llegando, la verdad todos ahí en el colegio hemos estamos pegados de esa enfermedad», declaró una maestra de sexto grado de un colegio público del Distrito IV.

La asistencia en ese colegio se mantiene en tres alumnos por sección, en la mayoría de los casos, ni un alumno llega. «Esto es absurdo (la situación), lo que queremos es exponernos menos», expresó la maestra.

Otra docente de un colegio del Distrito V, también comparte el temor a un contagio. En ese centro escolar actualmente hay tres docentes con síntomas de Covid-19, pero aún así, las clases siguen en pie. «Me siento con temor porque aquí también en el barrio hay muertos, aunque yo uso mi tapabocas y mi alcohol, hay miedo», dijo.

Los docentes coincidieron que ya se están impartiendo nuevos temas pero a ellos les preocupa la situación porque no sabrán cómo harán para evaluar a los estudiantes «si nadie llega». El Ministerio de Educación, Mined, orientó a los colegios no brindar ningún tipo de guía a los padres de familia, y les exigió seguir con el plan estipulado de dar clases a los pocos que lleguen.

Una docente de tercer grado de otro colegio público del Distrito IV aseguró que en el centro donde labora «ya no llega ni un alumno», y que los padres de familia tampoco se preocupan por preguntar sobre las clases. Ante esta situación la comunidad educadora de ese colegio, han expuesto a la dirección «alternativas» pero no recibieron ninguna respuesta.

«Si el Mined no baja orientaciones, ellos (la dirección) no tienen iniciativa ni devoción para hacer algo, ya (estamos) a mitad del año y nos sentimos en el aire si hacer nada», denunció. Pese al temor y frustración que sienten los maestros, la Unidad Magisterial señala que la mayoría de los maestros no pueden hacer más por la necesidad que tienen de mantener su trabajo. Muchos son el único sustento de su familia. «El asunto es duro, es duro rebelarse en estas situaciones», señaló Rodríguez.

Casos de contagio en el país

El Ministerio de Salud, Minsa, hasta este 26 de mayo registra 759 casos de contagio y 35 muertes a nivel nacional, sin aceptar que en el país circula la transmisión comunitaria. Los datos del Minsa son cuestionados por profesionales de la salud y la misma ciudadanía, puesto que contrasta con la realidad, donde cada día se registran entierros inmediatos y los hospitales han colapsado.

Por su parte el Observatorio Ciudadano contabilizaba hasta el 23 de mayo, 2,408 casos sospechosos de Covid-19 y 598 muertes por neumonía y sospechosas por coronavirus. Si bien el Observatorio enfatiza que la información brindada no es el reporte oficial de la situación del país, las estadísticas podrían acercarse a la realidad que viven los nicaragüenses día a día.