Usuarios denuncian que recibos de luz y agua llegan alterados, ¿Qué dicen defensores de los consumidores?

Por estos días, las sucursales de Disnorte-Dissur permanecen llenas de personas que reclaman recibos con cuentas alteradas en el consumo de energía eléctrica. Esta queja es similar en las oficinas de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), por facturas de agua potable.

Esto ha sido constatado a través de denuncias de diferentes pobladores, visitas realizadas por LA PRENSA a varias sucursales y además que es respaldado por la Defensoría del Consumidor, al recibir, solo por el mes pasado, aproximadamente 7 mil denuncias.

Con la condición de no revelar sus identidades, para no sufrir represalias de las empresas implicadas, varios consumidores explicaron a este medio de comunicación que las alzas no están justificadas, porque en todos los casos las personas no mantienen cuarentena, lo que podría provocar un aumento en el consumo de estos dos servicios básicos.

“Se están aprovechando de la emergencia sanitaria, que uno está preocupado, para subirle a los recibos”, reaccionó uno de los consumidores que demostró con factura en mano el aumento en la energía eléctrica y que este jueves reclamaba en una sucursal de Disnorte-Dissur.

Lluvia de reclamos

Respecto a esta situación, Juan Carlos López, miembro de la Defensoría del Consumidor, reveló que las resoluciones de los reclamos en energía eléctrica están dándose tardías, “hasta fuera de tiempo. Eso quiere decir que hay una sobresaturación de reclamos hacia la empresa Disnorte-Dissur”.

De acuerdo a las denuncias recibidas por la Defensoría, López afirmó que son aumentos que van desde el 25 por ciento y 200 por ciento de la cantidad que en promedio, la persona pagaba en meses anteriores, lo que a su juicio deja en evidencia que se trata de un abuso más.

Enacal solo receta inspecciones

Ante la alteración en los recibos de agua, decenas de pobladores se han quejado en las oficinas de Enacal y de acuerdo a quienes lo han hecho, las autoridades lo que le recetan es enviar una inspección a su domicilio para ver si no hay una fuga.

“Me fui a hacer reclamo y el cuento que te dicen es que el procedimiento es que te van a hacer una inspección. Pero eso es ilógico porque estamos hablando de lectura mal registrada. Pero insistieron que ese es el procedimiento”, manifestó una ciudadana que ahora está a la espera de la respuesta satisfactoria por parte de Enacal.

Preparan demanda colectiva

Juan Carlos López, miembro de Defensoría del Consumidor, informó que actualmente están en la fase de recopilación de datos, que se extiende hasta en inspecciones eléctricas independientes, para presentar una demanda, colectiva y formal de los usuarios. Lo que pretenden, según López, es demostrar que se ha vulnerado los derechos de los consumidores.