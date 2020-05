Periodistas con síntomas de Covid-19 se mantienen bajo control médico

Los periodistas Emiliano Chamorro y Álvaro Navarro, quienes están enfermos con sospecha de Covid-19 por los síntomas que presentan, se mantienen bajo control médico, el primero desde su casa y el segundo aún internado en el Hospital Monte España, de Managua.

En el caso de Chamorro, su hija Martha Chamorro manifestó este jueves que su papá ha tenido una «leve mejoría» desde que fue valorado por un médico privado el miércoles, pero «está afectado por problemas de la presión».

La hija de Chamorro explicó que aunque recibieron la ayuda suficiente para llevar a su papá a un hospital privado, debido a que él no tiene seguro médico, inicialmente tuvieron problemas para que lo atendieran, debido a que todos los hospitales están al límite de su atención y no tienen suficientes respiradores para todos los enfermos que llegan.

«Fuimos con la intención de hospitalizarlo por la situación de sus pulmones, pero como no había cupo, no había más oxígeno y en algunos caso que lo necesitara, no se le iba a garantizar, porque están saturados de pacientes. Entonces lo mandaron para la casa con un tratamiento y seguimiento de dos días», dijo la hija del comunicador.

Este viernes el periodista Chamorro tienen que ir de nuevo al hospital, para que le hagan nuevas placas de los pulmones y ver el progreso de la enfermedad. Su hija también dijo que la última vez que habló con él, le «dijo que está un poquito débil y la presión baja», pero cree que es porque no ha comido bien y tiene que tomar muchos medicamentos. «No comer y beber muchísimos medicamentos cae pesado», agregó la joven.

Artículo 66, el medio de comunicación que lidera el periodista Álvaro Navarro, informó esta tarde a través de su página web que Navarro «continúa dependiendo de un oxígeno debido a las complicaciones respiratorias».

«La información preliminar que este equipo conoció es que Navarro tiene la saturación de oxígeno a un nivel de 99 por ciento, pero con el oxígeno a su nivel máximo de 15 litros por minuto. Ayer, tras su ingreso llegó con una saturación de 85 por ciento. Los médicos nos informaron que irán bajando el flujo ‘para ver si logramos ir destentando», manifiesta Artículo 66.

Periodista enferma perseguida

La periodista de Radio Corporación, Marisol Balladares, confirmó a LA PRENSA que personal del Ministerio de Salud (Minsa) la buscó este jueves para llevarla al Hospital Alemán Nicaragüense, donde son atendidos los enfermos de Covid-19.

Relató que llegaron a su casa preguntando por su estado de salud, aunque ella no solicitó su atención. Tampoco ha salido en más de diez días del lugar donde se encuentra reposando por su condición de salud, una «neumonía severa». Pero el personal del Minsa sabía que estaba enferma y le dijeron a su hermana, quien los atendió, que la iban a llevar al Hospital Alemán.

Balladares dijo que se mantiene bajo reposo, pero su estado de salud se vio alterado por la noticia que le dio su hermana y se siente perseguida, porque ella se está atendiendo de manera privada y no solicitó ayuda al sistema público. LA PRENSA confirmó que otros periodistas están enfermos con síntomas de Covid-19, pero quieren mantener de manera privada su situación.