¿Habrá Liga de Beisbol Profesional en Nicaragua? Esto dice su presidente

Cuando se creyó que se había visto lo peor en Nicaragua tras el estallido social de abril de 2018 con las más de 300 personas fallecidas y teniendo a la dictadura Ortega-Murillo en el banquillo de los acusados, el país vuelve sentir escalofríos por la falta de acción y de medidas hacia el Covid-19. Y en el nuevo drama sanitario que también impacta el orden económico, surgió una interrogante: ¿Habrá Liga de Beisbol Profesional?

En 2018 parecía una proeza que se realizara la Liga Profesional. Finalmente se terminó ejecutando, pero con un calendario recortado de 24 juegos. Todo se redujo, pero se logró la conclusión, siendo campeón León. En 2019 la economía vacilante mejoró un poco en relación con el año anterior. El presidente de la LBPN, Pancasán Arce mantuvo medidas similares, sin embargo se aumentó a 30 partidos, se pasó a cinco extranjeros y otra vez Sandor Guido levantó el cetro con los melenudos. Para este 2020 la idea había cambiado. “Nos habíamos planteados subir a 36 juegos o volver al calendario anterior de 42, y además, había la intención de incluir a un quinto equipo. Ahora todo está en el aire”, afirmó su presidente.

El encargado de manejar un barco agujereado en medio del océano, sabe que la misión es titánica. “Yo tengo la esperanza que habrá Liga. Me preguntás sobre qué porcentaje le doy de que se hará: yo diría un ciento por ciento ahorita, pero desgraciadamente esto podría cambiar de la noche a la mañana. Normalmente, en este mes ya debemos estar negociando los contratos con la empresa privada que apoya la Liga, no obstante, no se puede. Hay una situación de la pandemia a nivel global y lo primero es la vida”, explicó.

Arce considera que las ligas anteriores (2018 y 2019) son la guía para sobrevivir en este 2020. Con todo y lo tambaleante que fue con León y Chinandega sin caja suficiente para hacer los pagos requeridos. León terminó realizando una recolecta con los aficionados. “Tenemos esa experiencia de supervivencia. Y la tendencia es que el campeonato sea similar al de 2018 con 24 juegos y una serie de round robin. Recuerdo que para el 2018 todo apuntaba que no habría profesional, pero en agosto nos pusimos a trabajar incansablemente en la publicidad hasta que se logró recaudar lo necesario para poner el proyecto en marcha. Estamos creyendo que podremos, al menos, hacer lo de ese año. Tenemos ese rayito de esperanza”, agregó.

Para la Liga Profesional este año sería especial porque se convertiría en la reorganización de los equipos con el draft. Todos los jugadores quedarían libres y serían escogidos a través del sistema utilizado en Estados Unidos. “Hay tiempo suficiente para definir las pautas correctas a tomar. Creemos que los jugadores han sido muy cooperativos. Los salarios de 2017 no se volvieron a dar en esta Liga y ellos lo han entendido muy bien. Hubo excepciones, pero fueron solo dos. Reitero que se han portado a la altura de nuestra realidad: es mejor algo que nada”, confesó el presidente de la Liga.

Una de las grandes interrogantes será si querrán venir a Nicaragua peloteros extranjeros, los cuales han sido fundamentales para el equilibrio de la calidad de los conjuntos. “Hasta el momento hemos recibidos el ofrecimiento de muchos peloteros extranjeros en la página oficial de la Liga, ellos nos dicen que están dispuestos a venir a Nicaragua. Cuidado y se convierte en una liga más vistosa porque muchos jugadores querrán jugar por las cancelaciones internacionales de los eventos”, concluyó Pancasán, cruzando los dedos porque se vea una luz entre tanto drama como resultado de una negligencia estatal hacia la pandemia del Covid-19.