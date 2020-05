Twitter estima que un tuit de Trump hace apología de la violencia

«Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd, y no permitiré que eso ocurra. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que los militares están con él… Cualquier dificultad y asumiremos el control, pero cuando comienza el saqueo, comienzan los tiros”, dice el tuit de Trump.

Este mensaje solo puede leerse ahora en Twitter después de ver un anuncio de la plataforma, que indica: «Este tweet incumplió las reglas de Twitter relativas a glorificar la violencia. Sin embargo, Twitter determinó que puede ser de interés público que dicho tweet permanezca accesible”.

La plataforma indicó que tomó la medida para prevenir que otros se sientan «inspirados a cometer actos de violencia”.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020