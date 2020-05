Médicos se sienten frustrados al perder tantos pacientes frente a un virus que contagia rápido y es letal

La agresividad del Covid-19 tiene a los médicos en Nicaragua impotentes y frustrados porque como es un virus nuevo todavía no se cuenta con una vacuna, la enfermedad viral es difícil de tratar y complica rápidamente al paciente, el sistema de salud del país ya está saturado de casos y en hospitales públicos y clínicas previsionales, muchas veces faltan medicamentos para los contagiados y equipos de protección para el personal médico.

Así resume la situación actual del país el neumólogo Iván Miranda, miembro de la Asociación Nicaragüense de Neumomogía (ANINE), y quien está en la primera línea de atención con casos sospechosos y confirmados de Covid-19 en los hospitales privados donde labora.

“Es una enfermedad muy perniciosa, es una enfermedad mortal. Diez veces más que una gripe”, confiesa Miranda, reconociendo que hay cansancio físico en los doctores por las jornadas largas y decepción al ver personas llegar a Emergencia sin poder respirar o morir en una cama de hospital, sin poder hacer nada para evitarlo.

Esta situación ocurre cuando, según análisis de los especialistas, apenas inicia la curva exponencial en el país; es decir, que todavía no alcanza su pico más alto de casos positivas y que necesiten hospitalización por su estado de gravedad.

Contagios y afluencia de pacientes

Por su lado, el infectólogo Carlos Quant, habla del contagio del cuerpo médico en hospitales públicos y en el resto de centros, esto de acuerdo a información que le han confiado en los últimos días: son más de cien trabajadores del Manolo Morales que están de baja por motivos de salud referente a «problemas respiratorios con sospecha de Covid-19. No se dice como tal, pero sabemos que cuando alguien se enferma y empieza con fiebre y todo lo demás, lo más probable es que se trate de eso”.

Quant asegura que en este hospital, han fallecido cinco empleados desde que empezó la emergencia sanitaria, siendo dos enfermeras, una técnica quirúrgica, un mensajero y un técnico encargado del mantenimiento de los aires acondicionados. Sobre las razones, cree que haya sido porque no se contaban con todos los medios de protección y «algunos médicos también creo que estaban en la dinámica de que esta infección no era amenazante y creyeron un poco el discurso oficial y no usaron protección y se infectaron».

Sobre el contagio del personal médico, Quant reconoce que siempre es el segundo grupo más expuesto a la infección. Solo los mayores de 60 y 70 años con morbilidades están por delante que los doctores.

Debido a la emergencia sanitaria que vive el país en medio del secretismo del Ministerio de Salud (Minsa) con los contagios y decesos, el infectólogo agrega que la frecuencia de pacientes por otras causas ha disminuido un 80 por ciento.

En el Manolo Morales, expone Quant, Medicina Interna y otras especialidades se han visto afectadas, no porque sea una orden ministerial sino porque no hay pacientes. Solo la zona de Oncología se mantiene igual. «Las personas quieren posponer sus citas, no llegan por el temor de adquirir la infección. El volumen de enfermos ha disminuido, en hospitales públicos y privados», pero sostiene que en cambio, han progresado los casos respiratorios, que son sospecha de Covid-19.