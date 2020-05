El futbolista de la Liga alemana que pide justicia por el asesinato de George Floyd

El asesinato de George Floyd estremece Estados Unidos. Desde el pasado miércoles se han desatados una series de protestas por varios estados aclamando justicia por el afroamericano, quien murió bajo la custodia de la Policía de Minneapolis, Minnesota, el pasado lunes.

La indignación por la muerte de Floyd, de 46 años, un hombre negro desarmado y esposado a manos de la policía, ha traspasado el continente. Un futbolista de la Liga alemana portó este sábado un brazalete que con una frase en inglés que decía «Justicia para George».

To be able to use my platform to bring attention to a problem that has been going on to long feels good!!! We have to stand up for what we believe in and I believe that it is time that we are heard! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism pic.twitter.com/TRB1AGm0Qx

