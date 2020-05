Se libera la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Más de 1,200 camiones estaban varados

Después de 12 de días de estar varados en las fronteras con Costa Rica, más de 1,200 transportistas de carga pesada podrán avanzar, tras haber alcanzado un acuerdo los ministerios de comercio de Centroamérica y los transportistas del istmo.

Durante casi dos semanas el sector de carga internacional y los exportadores demandaba la apertura de las fronteras de Costa Rica, pero fue hasta este sábado 30 de mayo, que en una reunión liderada por Consejo de Ministros de Integración Económico y Comercio (Comieco) y la Federación de Cámaras de Comercio de Transporte (Fecatrans), que se logró llegar a un acuerdo.

“Desde el CCIE, Fedepricap y Cosep habíamos venido urgiendo este acuerdo que finalmente se alcanzó esta tarde. Lo primero es que había que priorizar a las personas que han estado ya hasta por tres semanas en condiciones precarias detenidas en las fronteras. Va a tomar algunos días todavía para que todas se puedan mover pero era prioritario que iniciara este proceso”, dijo José Adán Aguerri, presidente de Cosep, a LA PRENSA.

El comunicado oficial que anuncia la liberación y descongestionamiento de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. pic.twitter.com/ZWYTRQgUpI — Jose Adan Aguerri Ch (@jaguerrich) May 30, 2020

La solución al freno comercial llegó un día de después que Costa Rica, flexibilizará las reglas para los transportistas de Centroamérica y luego de haberse aprobado el protocolo de bioseguridad por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Pero además ocurrió un día después que los gobiernos de Nicaragua y Honduras hubiera aplicado medidas de reciprocidad con Costa Rica.

Para Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) y presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe (Fecaexca), la solución que se ha dado es temporal.

“Lo que priorizaron fue buscar un mecanismo para descongestionar la fronteras, sin embargo lo que hicieron fue aplicarle la misma receta de los ticos a toda Centroamérica, es decir la reciprocidad tuvo efecto, y vamos a ver qué pasa ahora, yo creo que el problema todavía no está resuelto”, dijo Jacoby.

Un “golpe” a la integración centroamericana

Aguerri explicó que la medida que aplicó Costa Rica, fue un golpe a la integración centroamericana que se mantiene desde hace más de 30 años.

“En relación al acuerdo, en sí hay que destacar que no es el mejor acuerdo para la región además del golpe que le dio a la integración centroamericana la decisión unilateral de Costa Rica en este caso que provocó la reacción de todos los países de la región”, dijo Aguerri.

Después de varias horas de negociación nos informan que finalmente se ha alcanzado un acuerdo para reabrir fronteras y empezar a mover las más de 1200 unidades de transporte retenidas en condiciones precarias. A la espera de los anuncios oficiales. — Jose Adan Aguerri Ch (@jaguerrich) May 30, 2020



Señaló que es entendible la preocupación sobre el tema sanitario de parte de las autoridades de salud de Costa Rica, “pero se tiene que encontrar un equilibrio para que no se pierda empleo, no se afecte al consumidor centroamericano y no perdamos como región competitividad aumentando la pobreza en los países. Y hacerlo trabajando como región. Al final Costa Rica se dio cuenta que tenía que sentarse en una mesa. Lo debían haber hecho así desde el inicio”.

Fecaexca reconoce el esfuerzo

A través de un comunicado Fecaexca reconoció el esfuerzo de las autoridades de Comieco, las asociaciones de transportistas, a Fecatrans, directores de aduana, al SICA, SIECA, CCIE y demás cámaras y asociaciones que lograron llegar a un acuerdo temporal para el levantamiento de las medidas de restricción de ingreso del transporte terrestre de carga.

“Consideramos que los acuerdos logrados basados en priorizar las condiciones en que se encontraban los pilotos, sin bien son de altos costos, permitirán retornar el flujo de comercio. Esperamos que las medidas acordadas sean implementadas de la mejor manera”, señala Fecaexca en el comunicado.

La federación espera que con estas medidas y los lineamientos de bioseguridad para el sector transporte centroamericano, se restablezca de una vez el flujo comercial.