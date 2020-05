Unos 700 detenidos en EE.UU. y Trump amenaza usar el Ejército

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado (30.05.2020) que el Ejército «está listo, quiere y puede intervenir» para ayudar a mantener el orden público y pidió «mano dura» contra los manifestantes que protestan desde hace cuatro días por el asesinato en Minéapolis del afroamericano George Floyd, el pasado lunes.

Mientras tanto, la Policía de Los Ángeles informó que entre 400 y 500 personas han sido detenidas durante los disturbios ocurridos tras las protestas en Mineápolis. En Nueva York otras 200 personas han sido capturadas.

Trump acusó a los manifestantes de Mineápolis (Minesota) de ser parte de «la izquierda radical», y expresó a las autoridades estatales su disposición de enviar al Ejército para aplacar los disturbios durante las protestas contra la muerte de un hombre negro a manos de la Policía.

«Tenemos el Ejército preparado y dispuesto. Si (las autoridades de Minesota) quieren llamar al Ejército, podemos tener las tropas sobre el terreno muy rápido», dijo Trump en declaraciones a los periodistas en Washington, antes de partir hacia Florida para asistir al lanzamiento al espacio desde Cabo Cañaveral de la misión Demo-2 de la NASA y SpaceX.

El mandatario calificó a los manifestantes de antifascistas y consideró que las autoridades de Minesota deberían ser «más duras, más fuertes, porque siendo duros se honra la memoria de George Floyd».

