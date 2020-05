Entrega de cadáveres con entierro inmediato aumentan en hospital Sermesa

Cuatro miembros de una familia esperan sentados en la acera de un negocio cercano a la morgue del hospital Sermesa de Managua. Tienen los ojos inflamados de tanto llorar y unas ojeras enormes. Su agonía llegó a su final. Su papá de 63 años se rindió a la muerte después de varios días de lucha contra el coronavirus.

«Solo estamos esperando que nos den el cuerpo. Estuvo hospitalizado tres días aquí en Sermesa. Lo trajimos con fiebre, estaba cansado no podía respirar. Nosotros sabemos que es Covid-19, pero los médicos dicen que es neumonía, pero no los culpamos. Ellos están sometidos a orientaciones de este régimen genocida que abandona al pueblo en desquite del 19 de abril», dijo uno de los hijos, que prefiere no se publique su nombre por temor a represealias, porque es perseguido desde el 2018, porque lo tachan de «golpista», por no estar de acuerdo con el orteguismo.

En menos de media hora sacaron de la morgue de dicho centro hospitalario dos cadáveres con orientación de entierro inmediato confirmó LA PRENSA en el lugar. «Doña ya van cinco cadáveres en dos horas con orden de entierro inmediato. Aquí traés a tu familiar solo para sacarlo muerto. No te dejan acercarte, solo te muestran de largo para que lo reconozcás y lo meten a la morgue mientras traés el ataúd», dijo otro familiar, que vive en Las Jaguitas.

Familiares piden que les digan la verdad

Otra familia se aleja del lugar en llantos, desconsolada. Una camioneta de la Funeraria Jerusalén trasladaba el cuerpo de su familiar quien falleció con todos los síntomas del coronavirus, pero el acta de defunción dice que la causa de muerte fue neumonía atípica.

La familia se subió a un bus de una ruta capitalina que los aguardaba. Ahí iban familiares y vecinos para acompañar el entierro inmediato. «Es mi hermano, solo estuvo cinco días hospitalizado», dijo una de las afectadas, sin más detalles.

Un cuñado del difunto dijo que este era jubilado, tenía 64 años y que iba al mercado Oriental a comprar, que quizás ahí se contagio. Vivía en Villa Cuba, Managua. «El gran problema de la pandemia en Nicaragua es la desinformación. No entendemos porque ocultan los resultados de la prueba del Covid-19. No pedimos comida a este gobierno lo que pedimos es que nos hable con la verdad. Todos sabemos que son muertes a causa del virus nunca se había visto tantas muertes en Nicaragua con entierro inmediato y cajas selladas», dijo otro familiar.

La mayoría de las personas prefieren omitir sus nombres por temor a la estigmatización y al rechazo social. Otros por persecuciones políticas.

Vecinos del lugar dicen que el número de cadáveres que sacan por día de la morgue del hospital Sermesa ha aumentado en los últimos 15 días. «Empezaron como siete al día ahora son como 30, porque nosotros los contamos para que no nos digan mentiras», detalló un vecino.

Mientras LA PRENSA acompañó otro entierro exprés esta mañana en el cementerio privado Jardines de la Sabana. El cuerpo iba en una carroza de la Funeraria Jardines del Recuerdo, mientras un único familiar en un vehículo acompañaba el entierro.